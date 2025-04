MLB》今永昇太5局好投、隊友連2E後讓他挨轟 小熊斬斷教士主場11連勝

今永昇太。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍明星左投今永昇太今天面對大聯盟龍頭教士隊,主投5局失1分無關勝敗。兩隊殺進延長賽,小熊靠霍納(Nico Hoerner)10局上關鍵的三壘安打,最後幫助小熊隊以2比1贏球,小熊也中斷教士的5連勝、開季主場11連勝紀錄。

今永昇太前兩局沒有被敲安,第3局今永丟2次保送、被敲1安,讓教士1出局攻占滿壘。今永先三振教士強打馬查多(Manny Machado),再讓教士球星柏格茲(Xander Bogaerts)敲一壘界外飛球被接殺,化解失分危機。

不過,今永昇太在5局下2出局後,輪到馬查多打擊時,馬查多先是敲右外野界外飛球,但小熊右外野手塔克(Kyle Tucker)發生接球失誤,接著馬查多敲本壘附近的界外高飛球,小熊三壘手沃克曼(Gage Workman)也出現接球失誤。馬查多兩度「死裡逃生」後,逮中今永一顆91.6英哩(約147.4公里)的速球,轟出左外野陽春砲,讓教士取得1比0的領先。今永昇太投完5局後也被換下場。

第6局上小熊無人出局攻占一、三壘,阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)突襲短打送回1分打點,小熊追成1比1平手。雙方正規9局打完仍是1比1,進入延長賽。霍納10局上面對教士日籍左投松井裕樹,擊出帶有1分打點的右外野三壘安打。小熊10局下守住戰果,最後贏得比賽,也讓教士中斷5連勝。

今永昇太此戰主投5局用93球,被敲4安包含1轟,失1分非自責,賞7次三振、丟3次保送,無關勝敗,賽後防禦率為2.22。普瑞斯利(Ryan Pressly)後援1局無失分摘本季首勝。小熊以12勝8敗居國家聯盟中區龍頭。

教士先發瓦茲奎茲(Randy Vasquez)主投5局失1分無關勝敗,松井裕樹1局失1分非自責、賞2次三振,吞本季首敗,賽後防禦率為1.29。教士輸球後,開季主場11連勝紀錄也被中斷,今天是本季主場首敗,目前戰績14勝4敗仍是全大聯盟最佳。

The Cubs dropped two foul pop-ups in the same at-bat, which ended in a Manny Machado home run pic.twitter.com/cBDgbTXl4G