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MLB》今永昇太5局好投、隊友連2E後讓他挨轟 小熊斬斷教士主場11連勝

2025/04/16 13:25

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍明星左投今永昇太今天面對大聯盟龍頭教士隊，主投5局失1分無關勝敗。兩隊殺進延長賽，小熊靠霍納（Nico Hoerner）10局上關鍵的三壘安打，最後幫助小熊隊以2比1贏球，小熊也中斷教士的5連勝、開季主場11連勝紀錄。

今永昇太前兩局沒有被敲安，第3局今永丟2次保送、被敲1安，讓教士1出局攻占滿壘。今永先三振教士強打馬查多（Manny Machado），再讓教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）敲一壘界外飛球被接殺，化解失分危機。

不過，今永昇太在5局下2出局後，輪到馬查多打擊時，馬查多先是敲右外野界外飛球，但小熊右外野手塔克（Kyle Tucker）發生接球失誤，接著馬查多敲本壘附近的界外高飛球，小熊三壘手沃克曼（Gage Workman）也出現接球失誤。馬查多兩度「死裡逃生」後，逮中今永一顆91.6英哩（約147.4公里）的速球，轟出左外野陽春砲，讓教士取得1比0的領先。今永昇太投完5局後也被換下場。

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

第6局上小熊無人出局攻占一、三壘，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）突襲短打送回1分打點，小熊追成1比1平手。雙方正規9局打完仍是1比1，進入延長賽。霍納10局上面對教士日籍左投松井裕樹，擊出帶有1分打點的右外野三壘安打。小熊10局下守住戰果，最後贏得比賽，也讓教士中斷5連勝。

今永昇太此戰主投5局用93球，被敲4安包含1轟，失1分非自責，賞7次三振、丟3次保送，無關勝敗，賽後防禦率為2.22。普瑞斯利（Ryan Pressly）後援1局無失分摘本季首勝。小熊以12勝8敗居國家聯盟中區龍頭。

教士先發瓦茲奎茲（Randy Vasquez）主投5局失1分無關勝敗，松井裕樹1局失1分非自責、賞2次三振，吞本季首敗，賽後防禦率為1.29。教士輸球後，開季主場11連勝紀錄也被中斷，今天是本季主場首敗，目前戰績14勝4敗仍是全大聯盟最佳。

馬查多。（美聯社）馬查多。（美聯社）

霍納。（法新社）霍納。（法新社）

松井裕樹。（法新社）松井裕樹。（法新社）

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