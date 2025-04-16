NBA附加賽》「兩老」柯瑞、巴特勒合砍75分 勇士贏灰熊奪西部第7種子

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）、J.巴特勒（Jimmy Butler）今在NBA附加賽聯手進帳75分，帶領勇士以121：116打敗灰熊，也是隊史首次附加賽贏球，並以西部第7種子晉級季後賽，首輪對手將是火箭。

勇士例行賽最後3場輸2場，先遭馬刺絕殺，再來延長賽不敵快艇，落入附加賽。勇士隊史附加賽打3場都輸球，包括2021年被灰熊淘汰無緣季後賽，如今灣區大軍志在復仇，巴特勒第一節攻下10分，以及第二節也有11分進帳，柯瑞第二節同樣11分貢獻，勇士最多領先20分，半場打完以67：55領先。

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灰熊第三節靠巴恩（Desmond Bane）單節11分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）也有7分，團隊單節36分縮小差距，只是灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）這節跳投得手後不慎扭傷右腳踝痛苦難受，雖仍完成加罰，還是一拐一拐走下場。

灰熊第四節一度取得超前，莫蘭特吃下止痛藥後又回歸，勇士則靠兩位老將柯瑞、巴特勒搶分數，柯瑞剩1分50秒底線三分彈破網，以及59秒再度命中三分球，灰熊的小皮朋（Scotty Pippen Jr.）在37秒2罰中1，周志豪14秒兩罰俱中追到116：117，可惜最後時間也不夠，柯瑞穩穩兩罰都進，灰熊又發生發球違例，勇士有驚無險收下勝利。

35歲巴特勒上一場對快艇轟30分，締造加盟勇士後新高分，今天又以20投12中，斬獲38分、7籃板及6助攻，37歲柯瑞6顆三分球進帳37分，兩老帶隊前進季後賽。

灰熊方面，巴恩30分、莫蘭特22分、傑克森18分，周志豪14分、17籃板，無奈還是輸球收場，灰熊將跟國王、獨行俠之間的贏家再戰，爭取西部第8種子席次。

J.巴特勒。（美聯社）

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