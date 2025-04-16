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MLB》日前遭DFA後轉戰金鶯 前統一獅布萊威繳1.2局0失分好投

2025/04/16 14:05

圖為效力雙城隊時期的布萊威。（資料照，美聯社）圖為效力雙城隊時期的布萊威。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾短暫效力中職統一獅隊的布萊威（Scott Blewett），剛轉戰金鶯就獲得出賽機會。布萊威今天後援1.2局無失分，但金鶯最後在主場以3比6敗給守護者。金鶯開季打出6勝10敗的戰績排美聯東區墊底。

現年29歲的布萊威曾在2023年短暫效力統一獅，去年回到美職系統並重返大聯盟舞台。布萊威在今年4月7日升上大聯盟，出賽2場後，他於美國時間4月14日被雙城指定讓渡（DFA），金鶯隊昨天宣布撿走布萊威。

此戰7局上1出局，布萊威這時上場接替投球，他先是三振守護者L.湯瑪斯（Lane Thomas）、再讓阿里亞斯（Gabriel Arias）敲飛球出局，結束對手第7局攻勢。布萊威續投第8局，雖然被敲1安，布萊威連續解決3人，完成投球工作。

總計布萊威後援1.2局用29球，賞2次三振，被敲1安無失分。布萊威本季出賽3場，防禦率1.42，共投6.1局賞7次三振，被打擊率2成08，每局被上壘率為0.79。

本季以1年1500萬美元合約加盟金鶯的41歲老將摩頓（Charlie Morton），今天主投5局失5分，被敲7安包含1轟，丟3次保送、賞2次三振，吞本季第4敗，賽後防禦率為8.84。

金鶯41歲老將摩頓。（美聯社）金鶯41歲老將摩頓。（美聯社）

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