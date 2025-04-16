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PLG》季後賽賽程引爭議 陳建州：會公布一個更好的版本

2025/04/16 13:39

陳建州。（記者盧養宣攝）陳建州。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG日前公布季後賽賽程後，因總冠軍賽有兩種版本引發爭議，副會長陳建州今表示，經過協調後，近期會公佈一個新的版本，希望能滿足球迷期待。

PLG日前公布季後賽賽程時，因總冠軍賽賽程有兩種版本引發討論，若台鋼獵鷹晉級，7戰4勝的總冠軍戰將於5月5日在領航猿主場桃園巨蛋開打，若勇士晉級，則為5月2日先在和平籃球館開打，例行賽第2的勇士等於握有G1、G2主場優勢，此安排讓領航猿主帥卡米諾斯相當不悅，在賽後記者會砲轟聯盟。

陳建州今指出，由於領航猿參加的BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽賽程1月才公布，也影響到聯盟的賽程安排，他特別感謝璞園董事長李忠恕、富邦金控董事長蔡明興加入協調場地問題，包括與當地政府溝通，「請大家期待一下，會有一個更好的版本出來。」

陳建州表示，季後賽賽程出來後，除了球迷，包括球員、教練和媒體也都打上問號，「我們當然也有解釋，不是每個人都能懂，我得承認我們聯盟不是完美的，但我們必須把每件事都努力做到好，我們會努力推出更好的方案，場館問題不是一個聯盟就能改變的，現在還不確定哪一隊能打進冠軍賽，所以我們都要預作準備。」

另外，PLG例行賽在14日結束，季後賽到24日才開打，陳建州對此先打趣「要有醞釀的時間」，隨後正色表示，主要還是出在場館問題，他坦言，台灣職業運動的硬傷絕對是場館。

陳建州。（記者盧養宣攝）陳建州。（記者盧養宣攝）

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