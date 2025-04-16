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全中運》仰式全國紀錄14歲林芷妍領軍 新北1500名選手挑戰全中運

2025/04/16 13:49

「114年全國中等學校運動會」將於4月19日至24日在台南市舉行，新北市代表隊在市政會議舉行授旗儀式。（記者賴筱桐攝）「114年全國中等學校運動會」將於4月19日至24日在台南市舉行，新北市代表隊在市政會議舉行授旗儀式。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣中學生運動競技的最高殿堂「114年全國中等學校運動會」，將於4月19日至24日在台南市舉行，新北市代表隊今（16）日在市政會議舉行授旗儀式，市長侯友宜授旗給游泳100公尺仰式全國紀錄14歲選手林芷妍，勉勵選手挑戰自我，再創個人佳績。

侯友宜指出，新北市每年投入超過12億元培育基層選手，市府做運動員的堅強後盾，提供績優助學計畫，也引進運動科技協助選手訓練，同時與企業合作發展職業運動，4級競技運動培育體系讓運動員生涯銜接更完整。運動員是新北的驕傲，感謝所有基層選手、教練及團隊一起努力，共同爭取榮耀。

體育局長洪玉玲表示，授旗代表是新泰國中游泳選手林芷妍，去年全中運時13歲的芷妍表現驚人，在國女組100公尺仰式以1分02秒53打破全國紀錄，1人就包辦5金1銀的傲人成績。

今年全中運部分運動種類已在3月25日提前開賽，截至昨（15）日，新北市在划船及射擊種類已獲10金6銀6銅，其中光復高中射擊選手陳妍卉一口氣在10公尺空氣步槍項目拿下3金，個人賽打破大會紀錄，並與隊友搭檔，奪得團體賽金牌破大會紀錄及混合賽金牌等；三民高中林佳蓉、劉佳玲奪得划船比賽高女組雙人雙槳連霸金牌。

新北市本屆全中運代表隊由97所學校、約1500名選手組成，授旗儀式由新埔國中校長郭月秀、教練及選手等共16人代表，除了林芷妍繼續挑戰奪金，新埔國中田徑陳芷軒、中和國中田徑黃得豐、竹圍高中角力姚偉恩、鶯歌工商拳擊程光曜及錦和高中柔道沈少云等人，皆是全中運有望奪金的亮點選手。

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