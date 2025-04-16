世壯運》北市府前廣場大變身 5天千噸沙打造國際級沙排場地

世壯運執委會今介紹賽事亮點，北市府前廣場將花五天改造成沙灘排球場地。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會5月17起登場，台北市府前廣場將用於舉辦沙灘排球賽事，共要花費5天左右時間、動用50輛35噸砂石車，在市府前廣場運入一千噸的沙子；此外，國父紀念館搖身一變成為定向越野賽場；將用來舉辦田徑賽事的台北田徑場也引入國際一級賽事獨有的配速燈。

世壯運5月17日至30日登場，共有35種運動賽事分別於雙北等7縣市的61個場館舉辦。世壯運執行委員會辦公室今（16日）介紹賽事亮點，除有台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜各自率領台北、新北對進行壘球對抗，還有中職退役球星周思齊、歌手蕭煌奇等卡司參賽。

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此外，賽事場地也大有文章，最大亮點莫過於台北市府前廣場，將於5月18日至21日舉辦沙灘排球賽事，世壯運團隊將於5月中旬耗費5天時間，載運1千噸沙子打造期間限定沙灘排球場，賽程結束後再花兩天復原；屆時場地則回復田徑項目使用。相關交通管制、配套，以及其他名人選手確切賽程將待大會確認後公布。

此外，市定古蹟國父紀念館，也將於5月22、23日化身定向越野賽場，讓城市化為越野場地，探索城市之美。而台北田徑場5月將裝設配速燈，世壯運執委會辦公室主任張勝傑介紹，配速燈通常是國際一級田徑賽事才有，可以為跑手提供節奏方面的幫助，並為觀眾提供作賽跑手跟舊有紀錄距離差距的指標，往後也將成為台北田徑場的一大亮點。

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