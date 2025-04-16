U15世中運趙子靚勇奪金牌 楊文科親接機大讚：竹縣之光！

U15世中運金牌國手趙子靚返國，新竹縣長楊文科（中排右二起三人）、竹東鎮長郭遠彰、五峰鄉長秋維書等人與選手親友團一同接機。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕代表台灣隊赴塞爾維亞參加「2025年世界中學生U15運動會」，勇奪跆拳道項目女子37公斤級金牌的新竹縣國手趙子靚，昨（15）晚抵達國門，新竹縣長楊文科與選手教練及親友團一同熱情接機，2004年雅典奧運跆拳道金牌國手陳詩欣也驚喜現身給予鼓勵；面對浩大接機陣容，趙子靚第一時間露出燦笑，隨後看見父母、奶奶一擁而上，忍不住淚崩，場面溫馨感人！

趙子靚來自新竹縣賽夏族，年僅13歲，長期為新竹縣體育會跆拳道委員會重點培訓選手，屢次代表新竹縣出征全國性賽事並屢創佳績。二重國小畢業後，進入竹東國中體育班，持續精進技術與體能。

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U15世中運跆拳道代表團凱旋歸國晚返抵國門，楊文科、竹東鎮長郭遠彰、五峰鄉長秋維書、新竹縣體育會跆拳道委員會主委劉貴雄、竹東國中校長廖雪華率師生及選手教練、親友團等，逾40人手舉紅布條、海報為趙子靚接機。趙子靚感動的哽咽說：「感謝所有支持她的人，她會繼續努力！」。

楊文科送上趙子靚最愛的棒棒糖和皮皮獅玩偶，並表示趙子靚個子不大，碰到個子比她更高大的對手，表現十分冷靜，用銳利的眼神看出對手破綻，一舉將對手擊倒非常不容易，感謝教練從國小到國中一路栽培，也謝謝謝老師、家長妥善照顧，讓她安心去比賽。

新竹縣政府特別安排「金牌見金牌、一棒接一棒」，邀請雅典奧運跆拳道金牌國手陳詩欣接機，鼓勵後起之秀持續努力更顯意義，縣府也將頒發獎勵金給優秀選手及其教練，期盼他們再創佳績。

趙子靚說，謝謝一路上支持她的人，也感謝看不起她的人，因為有他們，她才能一直努力；訓練過程很辛苦，但努力才會有成果，不管是在國際賽還是全國賽，她會都會努力向上，再拿金牌！

竹東國中指導教練黃彥皓、薛肇璿一路陪伴趙子靚踢進國際賽。黃彥皓表示，趙子靚在這次U15世中運的表現，有將平時訓練的成果發揮得很好，這次不僅是她第一次上國際舞台，更是第一次出國，沒有自己信任的教練在身邊難免緊張，但他們都有透過Line聯繫。此次以青少年組國手出賽獲獎，接下來將以青年組國手目標前進。

雅典奧運金牌國手陳詩欣笑說，以前她都是被別人接機，第一次幫人接機就是希望給年輕選手勇往直前的力量。看賽事直播，趙子靚展現原住民拚搏的優勢，也展現她努力奮鬥的過程，此次獲獎象徵她這幾年付出，也期許她持續追求卓越。競技性選手運動傷害多，距離子靚升上大學成為奧運國手還有漫漫長路，提醒子靚一定學會自我保護，締造國際成績，有一日也能突破她的紀錄！

昨晚凱旋歸國的趙子靚，第一時間露出燦笑，隨後看見父母、奶奶一擁而上，忍不住淚崩，場面溫馨感人！ （新竹縣政府提供）

面對浩大接機陣容，趙子靚（中）感動的哽咽說：「感謝所有支持她的人，她會繼續努力！」。 （新竹縣政府提供）

U15世中運金牌國手趙子靚（中）返國，新竹縣長楊文科（右）和學校及親友團接機為選手戴上花圈。（新竹縣政府提供）

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