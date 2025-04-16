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MLB》大谷達成生涯150盜、仍用「舊式」滑壘方式 道奇教頭怎麼看？

2025/04/16 15:34

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天跑出1盜，達成大聯盟生涯第150盜。道奇最後以6比2擊敗洛磯。大谷在滑壘時仍用左手碰地，沒有採取今年開始採用的新式滑壘方式。道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）認為，大谷應該在滑壘時會謹慎處理左手的姿勢。

大谷翔平去年在世界大賽第2戰嘗試盜壘時不慎傷到左肩，休賽季動手術治療。大谷為了保護左肩，盜壘時會避免用左手碰觸壘包或地上。

今天大谷在第3局選到保送後，該半局1出局後，大谷盜上二壘，本季第5盜出爐，但大谷最後滑壘時仍用左手碰地。大谷此戰全場4支0，吞2次三振、選1次保送，賽後打擊率為2成80。

羅伯斯賽後受訪表示，由於大谷曾受過傷，他在左手碰地時會特別謹慎，「理想上來說，我希望他的手不要碰觸到地面，但我相信他有謹慎小心處理，即使手部碰到地面，也不會很大力。」

此外，大谷翔平在旅美生涯累積150盜是日本選手第二多，日本名將鈴木一朗累積509盜仍是旅美日籍選手最多。

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