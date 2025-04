MLB》大谷達成生涯150盜、仍用「舊式」滑壘方式 道奇教頭怎麼看？

大谷翔平。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天跑出1盜,達成大聯盟生涯第150盜。道奇最後以6比2擊敗洛磯。大谷在滑壘時仍用左手碰地,沒有採取今年開始採用的新式滑壘方式。道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)認為,大谷應該在滑壘時會謹慎處理左手的姿勢。

大谷翔平去年在世界大賽第2戰嘗試盜壘時不慎傷到左肩,休賽季動手術治療。大谷為了保護左肩,盜壘時會避免用左手碰觸壘包或地上。

今天大谷在第3局選到保送後,該半局1出局後,大谷盜上二壘,本季第5盜出爐,但大谷最後滑壘時仍用左手碰地。大谷此戰全場4支0,吞2次三振、選1次保送,賽後打擊率為2成80。

羅伯斯賽後受訪表示,由於大谷曾受過傷,他在左手碰地時會特別謹慎,「理想上來說,我希望他的手不要碰觸到地面,但我相信他有謹慎小心處理,即使手部碰到地面,也不會很大力。」

此外,大谷翔平在旅美生涯累積150盜是日本選手第二多,日本名將鈴木一朗累積509盜仍是旅美日籍選手最多。

