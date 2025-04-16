自行車女神挑戰馬拉松 「沒有能不能，只有要不要」

舒舒說，自己身為糖尿病友也能在自行車項目有成果，相信像長跑也能做到。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕來自土耳其的「單車女神」徐甘舒（舒舒SuSu）頂著甜美的笑容參加今天參加2025東海岸運動觀光活動記者會，並為活動代言。舒舒來台後開始熱愛騎自行車，甚至騎到現在成為台灣人，她說她享受在台11線騎乘時的美麗風景，但為了鐵人三項如今開始練習長跑，「沒有能不能，只有要不要」

在土耳其長大的徐甘舒，8歲開始騎單車，13歲發現有第1型糖尿病。她為學中文在11年來到台灣，當時她見到剛變成全民運動的自行車活動也受到激勵，並參加比賽。舒舒說，自己身為糖尿病友更該運動，才能享有更多的身心自由且有助控糖。

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舒舒在自行車項目也在長時間努力下獲得不少獎項，但如今卻是第一次「腳踏實地」學習長跑。這次她預計將參加的是在6月8日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」除了長跑外，還要泛舟，但她則是把訓練主力放在長跑上。

舒舒說，雖比賽也包含泛舟，但自己未增加crossfit混合健身，這次注意的是自己參加半馬21公里，如今每天也做5公里長跑訓練，期待能在接下來訓練拉長距離後能有好表現，但自行車與長跑還是有不小差距，在於節奏掌控與呼吸訓練，也需要以腹式呼吸。

這次賽前有賽前訓練，可惜舒舒說自己沒機會參加，在每次自主訓練中，都不斷告訴自己「你可以的！」、「再多跑二百公尺、再一百公尺」，身為糖尿病友迄今還在許多自行車賽中獲獎，認為就算是病友「沒什麼不可能做到的事」，「沒有能不能，只有要不要」。#

舒舒說，自己身為糖尿病友也能在自行車項目有成果，相信像長跑也能做到。（記者劉人瑋攝）

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