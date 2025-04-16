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舉重》何偉竣傳承姊姊榮耀 台南全中運首秀準備留下金牌

2025/04/16 15:27

何偉竣（右起）期許全中運能傳承姊姊何盈禕金牌榮耀。（台南市體育局提供）何偉竣（右起）期許全中運能傳承姊姊何盈禕金牌榮耀。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕舉重是台南傳統強項，也是全國中等學校運動會金牌重點，去年連兩屆三破大會紀錄的金牌女將何盈禕，已經升上玉井工商，延續光榮歷史的重任交棒給弟弟何偉竣，而來自大內國中的他，也被各界看好全中運首秀就留下國男組金牌。

被譽為「舉重巨物」的何偉竣，小學5年級父親送去跟著姊姊何盈禕學習舉重，很快展露過人天賦，雖然身高僅155公分，今年全中運前夕他於國訓中心舉行的青年盃一鳴驚人，不但締造抓舉80公斤、挺舉100公斤與總和180公斤佳績，更把台灣青少男49公斤總合紀錄一舉向上增加10公斤，尤其挺舉能夠舉起體重兩倍重量，足讓奧運國手退役的大內國中教練陳涵彤相當看好，認為得意門生何偉竣未來3至4年內，就有機會挑戰亞運等國際大賽。

陳涵彤領軍的大內國中，堅持選手住校的嚴格傳統，也培養出許多國手名將，今年全中運主場目標鎖定3金，至於首度出擊的何偉竣，正是國男組49公斤的金牌大熱門，「雖然舉重訓練比較枯躁，但我喜歡挑戰自我極限的感覺，透過沉重槓鈴跟自己對話，加上姊姊有空也會來指導，希望自己持續成長，有朝一日能站上亞奧運舞台。」

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