NBA》季後賽當奇兵？208公分長人射手有好消息 湖人主帥曝最新狀況

克勒貝爾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人將在季後賽首輪對戰灰狼,今日進行團隊訓練,總教練瑞迪克(JJ Redick)也透露長人射手克勒貝爾(Maxi Kleber)的最新狀況。

身高208公分的克勒貝爾本季原本效力獨行俠,出賽34場,場均上場18.7分鐘,攻下3.0分、2.8籃板、1.3助攻,投籃命中率38.5%、三分命中率26.5%,季中隨著東契奇(Luka Doncic)交易案轉戰湖人。

請繼續往下閱讀...

但克勒貝爾在1月底遭受右腳骨折傷勢,後續動刀治療,展開漫長的養傷復健,因此加盟湖人後尚未出賽。

克勒貝爾是湖人季後賽15人名單其中一員,今日主帥瑞迪克表示,克勒貝爾已經開始與球隊一起進行場上訓練,但目前還沒有確定他的回歸時間表。

湖人今天進行了體能訓練和投籃練習,瑞迪克透露克勒貝爾「全程參與」了訓練,持續朝復出邁進。

Maxi Kleber getting some shots up after #Lakers practice. pic.twitter.com/m8ddP7nrwh