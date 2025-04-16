NBA》季後賽當奇兵？208公分長人射手有好消息 湖人主帥曝最新狀況

克勒貝爾。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人將在季後賽首輪對戰灰狼，今日進行團隊訓練，總教練瑞迪克（JJ Redick）也透露長人射手克勒貝爾（Maxi Kleber）的最新狀況。

身高208公分的克勒貝爾本季原本效力獨行俠，出賽34場，場均上場18.7分鐘，攻下3.0分、2.8籃板、1.3助攻，投籃命中率38.5%、三分命中率26.5%，季中隨著東契奇（Luka Doncic）交易案轉戰湖人。

請繼續往下閱讀...

但克勒貝爾在1月底遭受右腳骨折傷勢，後續動刀治療，展開漫長的養傷復健，因此加盟湖人後尚未出賽。

克勒貝爾是湖人季後賽15人名單其中一員，今日主帥瑞迪克表示，克勒貝爾已經開始與球隊一起進行場上訓練，但目前還沒有確定他的回歸時間表。

湖人今天進行了體能訓練和投籃練習，瑞迪克透露克勒貝爾「全程參與」了訓練，持續朝復出邁進。

Maxi Kleber getting some shots up after #Lakers practice. pic.twitter.com/m8ddP7nrwh — Daniel Starkand （@DStarkand） April 16, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法