晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》徐若熙投球更自在 葉總期許以郭泰源為模板

2025/04/16 17:14

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍徐若熙昨天本季初登板，今天隨即撤銷登錄。味全總教練葉君璋指出，徐若熙昨天的表現比去年的第1場好很多，期待他能增加穩定性，成為像郭泰源一樣的投手。

徐若熙昨天對樂天桃猿投6局失1分，被擊出5支安打，投出7次三振，沒有任何保送，可惜味全遭到完封，徐若熙承擔敗戰。

葉君璋表示，徐若熙昨天能夠掌握投球節奏，整體的投球看起來更自在，因此可以投出自己想要的球，接下來希望他能每一場比賽都有穩定的表現，並舉郭泰源為例。

葉君璋表示，18歲時曾到西武隊練球約2個月，當時有位西武球團高層問他，知不知道日職最好的選手是誰，他說不知道，對方告訴他就是台灣投手郭泰源，因為不論什麼時候把什麼工作交給郭泰源，他都能夠達成教練團的要求，郭泰源就是這麼讓人有安定感的選手。

葉君璋指出，雖然投手狀況有高低起伏，不可能每一場都維持最佳表現，但是穩定性越好、最佳表現的比例越高就是越好的投手，希望徐若熙能成為這樣的投手。

對於徐若熙初登板後就下二軍，葉君璋表示，由於徐若熙之前有傷，一開始教練團會比較謹慎，讓他休息比較久，確認他的身體狀況沒問題，就會逐漸縮短先發的間隔，最終目標就是每週固定先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中