中職》徐若熙投球更自在 葉總期許以郭泰源為模板

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍徐若熙昨天本季初登板，今天隨即撤銷登錄。味全總教練葉君璋指出，徐若熙昨天的表現比去年的第1場好很多，期待他能增加穩定性，成為像郭泰源一樣的投手。

徐若熙昨天對樂天桃猿投6局失1分，被擊出5支安打，投出7次三振，沒有任何保送，可惜味全遭到完封，徐若熙承擔敗戰。

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葉君璋表示，徐若熙昨天能夠掌握投球節奏，整體的投球看起來更自在，因此可以投出自己想要的球，接下來希望他能每一場比賽都有穩定的表現，並舉郭泰源為例。

葉君璋表示，18歲時曾到西武隊練球約2個月，當時有位西武球團高層問他，知不知道日職最好的選手是誰，他說不知道，對方告訴他就是台灣投手郭泰源，因為不論什麼時候把什麼工作交給郭泰源，他都能夠達成教練團的要求，郭泰源就是這麼讓人有安定感的選手。

葉君璋指出，雖然投手狀況有高低起伏，不可能每一場都維持最佳表現，但是穩定性越好、最佳表現的比例越高就是越好的投手，希望徐若熙能成為這樣的投手。

對於徐若熙初登板後就下二軍，葉君璋表示，由於徐若熙之前有傷，一開始教練團會比較謹慎，讓他休息比較久，確認他的身體狀況沒問題，就會逐漸縮短先發的間隔，最終目標就是每週固定先發。

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