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中職》被台南「特產」擊垮 富邦寫史上罕見慘紀錄（影音）

2025/04/16 21:39

董子恩接球失誤。（記者李惠洲攝）董子恩接球失誤。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將今晚內野受到台南球場被視為「特產」的暗沈燈光影響，前2局高達4次守備瑕疵和失誤奉送統一獅4分，終場以3：7狂吞客場開季7連敗，逼近隊史保有的開季作客10連敗的聯盟紀錄。

富邦首局就出現致命的守備瑕疵，先發投手魔力抓到2出局，林安可擊出右外野「沖天炮」，二壘手林岳谷有機會可接殺，卻定格原地無法判斷落點，形成德州安打，一個瑕疵開啟了獅隊的3分大局。

富邦在2局上追回2分，內野卻在2局下發生3次守備失誤，包括游擊手池恩齊、三壘手董子恩2顆漏接的高飛球，讓獅隊不靠安打再攻下1分，台南的內野燈光讓富邦多掉4分。6局下，陳傑憲擊出適時的2分二壘安打，一棒擊沉富邦。

富邦球團史單局最多失誤就是3次，今晚是球團史第8次有單局3次失誤的紀錄，而董子恩繼2024年6月18日後，生涯第2次單局發生2次失誤，超越蔣智賢、李宗賢、葉竹軒，成為富邦球團史第1位生涯有2次以上單局至少2次失誤的三壘手。

富邦今年超級「宅」，勝場全都從主場進帳，且從去年9月29日就不曾於客場拿下勝利，已跨季作客10連敗，繼2017年、2018-19年、2022年後，第4次作客至少10連敗的球隊，放眼歷史是全聯盟次數最多，堪稱史上最不會打客隊比賽的隊伍。

★富邦球團史單局3次失誤

次數 時間 球場 對手

1 2017/4/18 桃園 Lamigo
2 2017/8/4 澄清湖 統一
3 2018/06/12 洲際 中信
4 2022/4/15 洲際 中信
5 2023/5/18 新莊 中信
6 2023/10/11 天母 味全
7 2024/5/5 洲際 中信
8 2025/4/16 台南 統一

魔力藍。（記者李惠洲攝）魔力藍。（記者李惠洲攝）

胡智爲。（記者李惠洲攝）胡智爲。（記者李惠洲攝）

池恩齊失誤漏接。（記者李惠洲攝）池恩齊失誤漏接。（記者李惠洲攝）

魔力藍遇到亂流。（記者李惠洲攝）魔力藍遇到亂流。（記者李惠洲攝）

富邦悍將失誤連連，總教練陳金鋒上前提點。（記者李惠洲攝）富邦悍將失誤連連，總教練陳金鋒上前提點。（記者李惠洲攝）

林培緯。（記者李惠洲攝）林培緯。（記者李惠洲攝）

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

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