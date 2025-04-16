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中職》安打王首度板凳 獅全勤先發剩台灣隊長陳傑憲

2025/04/16 17:56

邱智呈。（記者李惠洲攝）邱智呈。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕世界12強冠軍成員邱智呈今首度板凳出發，中斷開季前12場全勤先發紀錄，雖然13日才中斷開季連續11場吞K的生涯最長紀錄，但單場3支0，打擊率剩下2成34，開季打擊狀況低迷。

賽前邱智呈跟陳傑憲是獅隊本季唯二全勤先發的野手，今天剩下「台灣隊長」仍全勤先發，邱智呈因打擊低迷坐板凳，他本季出賽12場吞下跟宋晟睿並列全聯盟最多的15K，只有13日沒有三振，被三振率從去年的17.55%增至28.30%，保送率從11.32%降至9.43%。

邱智呈坦言，剛開季的感覺就沒有特別好，今年各隊也有針對性配球，出現較不好攻擊的球，「前幾年表現還不錯，人家也會情蒐，開季到現在打得沒那麼順手，自己也屬於想比較多的選手，既然碰到了就好好面對，找尋突破點。」

談到三振率暴增，邱智呈認為去年就有三振數較多的傾向，自己必須重新調整，「我是屬於需要更多上壘的角色，目前這一點做得不是很好。」

邱智呈去年一舉奪下安打王、最佳十人外野手，談到今年是否有做更不一樣的打擊嘗試，「小黑」表示，「也不是說今年要更誇張的調整，前幾年也是這樣做差不多的事情。調整需要時間，用更正向的心態去面對。」

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