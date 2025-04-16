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中職》中繼出發有好的開始 林鋅杰目標投回先發

2025/04/16 18:16

林鋅杰。（資料照，記者李惠洲攝）林鋅杰。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕曾經旅美也曾經在中職選秀會落選的味全龍投手林鋅杰，上週上到一軍以來，出賽2場還沒有被上過壘。林鋅杰希望能在中繼好好表現，爭取先發的機會。

林鋅杰從平鎮高中畢業後加盟費城人隊，2022年返台參加選秀卻未獲青睞，當年9月和味全簽下自主培訓合約，去年6月首度升上一軍，對統一獅投1局失1分，被擊出1支安打、1次四壞球。

今年開季前味全總教練葉君璋曾表示，林鋅杰進步很多，只要保持健康，今年會有很多機會，林鋅杰也沒有讓葉總失望，6月10日本季初登板，對中信兄弟投1人次投出三振，12日對統一更只用8球就連續解決3名打者。

林鋅杰表示，去年因為是轉為正式球員後第1次上一軍，求好心切反而綁手綁腳，今年再上一軍已經能夠保持平常心，不再去想練習中都做不到的事，專注把練習的結果表現出來就好，好球率有明顯提升，是最滿意的地方。

林鋅杰去年在二軍出賽22場有18場先發，今年春訓也以先發調整。林鋅杰表示，開季就從中繼出發，自己算是熱身比較快的投手，投隨時代命上場的中繼，基本上沒有問題，平常除了請教前輩中繼的準備方式，也會觀察他們在不同的狀況下如何去投球。

林鋅杰表示，一軍打者更積極出棒，但是纏鬥性也更高，不能有任何失投，希望能減少無謂的保送，在中繼好好表現，有一天能回到最熟悉的先發。

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