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桌球世界盃》發球回拋兩度被對手挑戰成功 高承睿無緣晉級16強

2025/04/16 18:45

高承睿小組賽最後一役敗給斯洛維尼亞名將約基奇，無緣晉級16強。（取自WTT官網） 高承睿小組賽最後一役敗給斯洛維尼亞名將約基奇，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕合庫小將高承睿今天在2025年澳門世界盃桌球賽男單小組賽最後一戰，以1:3不敵世界排名14的斯洛維尼亞一哥約基奇，名列分組第二，無緣晉級16強。

世界排名27的高承睿和約基奇小組賽首戰都以直落四擊敗紐西蘭的迪拉潘納，這一場也形成PK戰。

高承睿和約基奇在國際賽沒有交手紀錄，不過今年二月兩人在德國甲級聯賽曾對戰過，當時小高克服局數0:2落後，以3:2逆轉勝。

首局高承睿在3:7落後下一度追到8:9，但關鍵時刻正手搶攻掛網，8:11讓出；第2局，高承睿在6:8落後下打出一波4:1的逆襲，10:9率先聽牌，雖被對手反手接發球搶攻得手，化解1個局點，最後在救回1個局點後，以13:11扳回一城。

關鍵第3局，高承睿一開局就因發球回拋角度超過30度，被約基奇挑戰成功，隨後在4平後又出現連續進攻失誤連丟6分，5:11再丟1局。

第4局，高承睿在2:3落後時，第二度被對手挑戰發球回拋成功，士氣也受到打擊，最終8:11將勝利拱手讓人。

女單方面，簡彤娟也以6:11、3:11、5:11、11:7敗給世界排名第一的中國名將孫穎莎，同樣只獲得分組第二，未能晉級16強。

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