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田徑》高一小將羅聖欽 勇奪亞洲U18錦標賽5000競走銅牌

2025/04/16 19:32

北市陽明高中小將羅聖欽破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）北市陽明高中小將羅聖欽破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕北市陽明高中小將羅聖欽今日在沙烏地阿拉伯進行的亞洲U18田徑錦標賽男子5000公尺競走，以破個人最佳21分37秒88摘下銅牌，他接下來還會參加台南全中運，目標劍指金牌。

台灣隊本屆U18共有7位選手參賽，而羅聖欽則是陣中首位出賽選手就立刻奪下獎牌，也讓團隊士氣大振。

從國小五年級就開始練競走的羅聖欽，進入國中後成績持續進步，在2023年全中運就摘下國男組金牌，去年全中運再以22分25秒62刷新大會紀錄完成2連霸。教練翁竹毅表示，羅聖欽在國二開始就在同儕之中獨走，但還是不斷追求進步，是名相當自律的選手。

羅聖欽近年有入選田協潛力培訓選手，曾到中國大連等汲取經驗，以及今年元旦還到日本東京競走參賽並拿下高中組冠軍，證明他有本錢在國際舞台爭取佳績。翁竹毅認為，正因為有到國外訓練、參賽，使羅聖欽更加知道外國的強度有多高，回到台灣就能更專注於訓練，持續尋求更好的成績，「像這樣有潛力的選手，我們一定要努力給予栽培。」

全中運即將在19日登場，翁竹毅透露，年初到日本參賽就是想拿到亞青少參賽資格，當資格拿到後就是擔心亞青少、全中運撞期，不過幸運的是亞青少提前舉辦，剛好能接上22日登場的全中運競走項目，所以羅聖欽返台後就到台南參加全中運，力拚升上高中後的首面獎牌。

北市陽明高中小將羅聖欽破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）北市陽明高中小將羅聖欽破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）

北市陽明高中小將羅聖欽破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）北市陽明高中小將羅聖欽破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）

北市陽明高中小將羅聖欽（中）破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱（左）也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）北市陽明高中小將羅聖欽（中）破個人最佳摘下5000公尺競走銅牌，陳叡凱（左）也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。（田協提供）

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