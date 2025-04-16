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邱邦軒標槍破世中運紀錄奪金 學校師生車站報戰功迎接

2025/04/16 20:04

邱邦軒回到關山老家，收到學校師生迎接。（民眾提供）邱邦軒回到關山老家，收到學校師生迎接。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕二0二五年塞爾維亞世界中學生U十五運動會田徑賽男子標槍決賽，中華隊就讀關山國中的邱邦軒，第一擲就以六十四.十三公尺打破大會紀錄六十.二二，最後就以這一擲的成績勇奪金牌，這也是中華隊在田徑場上第三金。邱邦軒返國後，昨天搭火車返回關山老家，受到校方師生以布農族式的迎接。

學生的新式布農族報戰功充滿創意，從邱邦軒到其父母全都稱讚了一遍，邱邦軒臉上明顯寫滿了靦腆。邱邦軒說，比賽時努力抱持平常心，才能讓身體放輕鬆、擲出好成績，但這次表現自己也感驚訝，希望能進入體中繼續從事標槍運動，接下來繼續為全中運努力。

邱母古惠珍說，邦軒放假都不在家，而是努力練習擲標槍。教練陳朝揚說，邱邦軒從一年級起，無論是術科或學科成績都很好，他也十分自律、聽從教練指示，但邱邦軒被徵召但仍感到意外，因為賽前、他在校練習時，狀態並不好，想不到第一擲就奪金。

除邱邦軒外，上個月十五日落幕的中小學聯合運動會田徑賽中，大放異彩的台東高中的邱紹恩也曾為陳朝揚學生，在高男組標槍項目中，擲出六十六公尺二九，不僅再創個人最佳成績，更比原紀錄推進三公尺多。

邱邦軒回到關山老家，收到學校師生迎接。（民眾提供）邱邦軒回到關山老家，收到學校師生迎接。（民眾提供）

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