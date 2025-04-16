桌球世界盃》連追2局扳平法國眼鏡弟 馮翊新爆冷闖進16強寫下遞補傳奇

馮翊新連追2局扳平法國名將F.勒布朗，取得分組第一。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕遞補參賽的合庫小將馮翊新，今晚在2025年澳門世界盃桌球賽男單小組賽最後一戰，克服局數0:2落後，最終以2:2逼平世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，兩人得局數同為5局，經比較總得分後，馮翊新以3分之差奪下分組第一，搶下16強門票。

世界排名57的馮翊新和去年摘下巴黎奧運男單銅牌的勒布朗，小組賽首戰都以3:1擊退丹麥好手林德，這場交手誰贏就能取得分組第一。

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馮翊新首局在開局2:8落後下先追到7:8，7:10絕境下又連續化解兩個局點，但隨後接發球掛網，9:11讓出。

次局，馮翊新在9:7領先下，被勒布朗連續發球搶攻得手追到9平，小馮隨後也正手搶攻得分，10:9率先聽牌，但關鍵時刻連丟3分，10:12再丟1局。

不過，馮翊新並未放棄，第3局在3平後連續攻擊得分，7:3拉開比數，11:8扳回一城。

關鍵第4局，馮翊新在6平後接發球正手搶攻得手，連拿3分拉開比數，並一鼓作氣以11:7拿下。由於馮翊新與勒布朗得局同為5局，經比較總得分，小馮以41:38險勝，搶下分組第一。

女單方面，世界排名31的黃怡樺以0:4不敵世界排名第9的日本女將伊藤美誠，僅獲得分組第二，無緣晉級。

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