2025全中運聖火繼續前行 串聯基層體育精神

善化國中棒球隊迎接聖火。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國中等學校運動會（簡稱全中運）聖火邁入台南市內傳遞第2天行程，今（16）日走訪11所國民中學，深入沿海地區，串聯台南基層體育脈絡，將全中運的熱情傳遞到每個角落。

今日由南市體育局參議陳勝楠，率領氣勢昂揚的台南市立永仁高級中學女籃選手組成的聖火隊，自麻豆國中揭開序幕，沿途依序抵達善化、安定、新市、新化、山上、大內、官田、六甲、柳營，下營等學校。

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例如新市國中鼓隊鼓聲震天，以磅礡氣勢迎接聖火到來；六甲國中武術隊展現精湛的傳統武術技藝。位處丘陵與海風間的新化、官田、安定等校，以自然人文融合熱情迎火；新市、大內、山上則以澎湃鼓聲與舞藝傳遞堅毅精神；六甲、柳營、下營等農村學校則結合在地文化與舞術展演，傳遞溫度。最終站到下營國中，完成今日橫跨山海的聖火旅程。

南市體育局長陳良乾表示，聖火在市內傳遞將走遍全市37個行政區，將於18日在南市政府前安座，並於19日在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉起開幕典禮燃起大會聖火，這次首創以大型演唱會方式打造「榮耀派對」主題，邀請日、韓、台三地人氣歌手表演，開幕節目精采可期。

新市國中鼓隊鼓聲震天，以磅礡氣勢迎接聖火到來。（南市體育局提供）

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