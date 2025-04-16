中職》11K三振秀！勝騎士改披黃衫首勝到手

兄弟先發投手勝騎士。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今主場再戰台鋼雄鷹，靠著洋投勝騎士8局無失分、11次三振好投，兄弟終場3:0贏球。

勝騎士此役8局用98球，被擊出5安打、0四壞球，送出11次三振，他生涯單場最多三振數是去年仍披獅隊戰袍時，面對中信兄弟投出12次三振，今僅差1次平個人紀錄。

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中信兄弟張志豪重回先發第1棒，首打席就敲安，靠著許基宏適時安打先馳得點。

兄弟洋投勝騎士前2局6上6下，3局遭王柏融擊出二壘打，4局上1出局面對吳念庭，勝騎士未能掌握滾地球形成自身失誤，但都未失分。

4局下，王政順、江坤宇接連安打，該半局兄弟靠著詹子賢滾地球掩護，再取得1分。

6局上，勝騎士續投，首位打者曾子祐敲安，1出局後勝騎士發生投手犯規，曾子祐上二壘，勝騎士連投2次三振化解對方攻勢。

6局下，王威晨選到保送、許基宏敲安，該半局兄弟靠著江坤宇高飛犧牲打再添1分。

勝騎士。（記者廖耀東攝）

勝騎士。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹先發投手石萬金。（記者廖耀東攝）

張志豪。（記者廖耀東攝）

許基宏。（記者廖耀東攝）

江坤宇高飛犧牲打。（記者廖耀東攝）

兄弟獲勝。（記者廖耀東攝）

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