TPBL》林書豪手感回溫17分無用 戰神莫爾曼轟30分賞國王本季首度2連敗

林書豪。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北台新戰神今在主場迎戰新北國王，靠法籍前鋒莫爾曼攻下來台新高30分，以107：83賞國王本季首度2連敗，戰神賽後戰績15勝18敗，再度超越雲豹回到聯盟第5名。

新北國王前役在主場遭雲豹封鎖，林書豪15投0中只靠罰球拿3分，終止近期8連勝，今踢館和平籃球館，只要贏球就能取得季後賽門票。

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戰神近期狀況低迷，且面臨傷兵潮，包括米勒、錢肯尼、蘇奕晉都高掛免戰牌，近5場吞下4敗，因此也掉到聯盟第6名，今在本季主場最終戰要力拚回到季後挑戰賽的安全名單，兩隊本季過去4度交手國王拿下3勝。

戰神開賽氣勢不俗多點開花拉出16：9攻勢，不過國王在林書豪帶領下反撲也來得很快，戰神首節靠莫爾曼能裡能外獨攬10分，取得26：24些微優勢，林書豪2投2中外加4次罰球都沒失手，首節也有全隊最高8分進帳。

戰神次節靠麥卡倫、艾力克輪流得手，一度領先多達9分，打完上半場取得48：42領先，麥卡倫攻下全場最高15分。

易籃後，國王靠林書緯、簡祐哲輸出曾追到只剩2分差，不過莫爾曼此節飆進壓哨三分球，讓戰神依舊帶著73：65領先進入決勝節，他前三節就攻下來台新高27分。

戰神末節加足火力持續擴大差距，最多領先達26分，成功以勝利結束本季主場最終戰，不過張耕淯在倒數6分44秒防守曼尼高時重摔在地，以擔架被抬出場送醫檢查，傷勢仍待球團進一步公布。

戰神今5人得分超過雙位數，莫爾曼轟進6顆三分球拿下來台新高30分、另有15籃板，雷蒙恩挹注20分、4抄截，麥卡倫拿下18分、10助攻，艾力克17分、14籃板，丁聖儒10分進帳。

國王方面，林書豪繳全隊最高17分，不過外線4投0中，沃許本15分、11籃板，曼尼高板凳出發拿下14分。

林書豪。（記者王藝菘攝）

林書豪。（記者王藝菘攝）

林書豪。（記者王藝菘攝）

沃許本。（記者王藝菘攝）

麥卡倫（圖中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

丁聖儒。（記者王藝菘攝）

莫爾曼。（記者王藝菘攝）

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