晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪手感回溫17分無用 戰神莫爾曼轟30分賞國王本季首度2連敗

2025/04/16 21:30

林書豪。（記者王藝菘攝）林書豪。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北台新戰神今在主場迎戰新北國王，靠法籍前鋒莫爾曼攻下來台新高30分，以107：83賞國王本季首度2連敗，戰神賽後戰績15勝18敗，再度超越雲豹回到聯盟第5名。

新北國王前役在主場遭雲豹封鎖，林書豪15投0中只靠罰球拿3分，終止近期8連勝，今踢館和平籃球館，只要贏球就能取得季後賽門票。

戰神近期狀況低迷，且面臨傷兵潮，包括米勒、錢肯尼、蘇奕晉都高掛免戰牌，近5場吞下4敗，因此也掉到聯盟第6名，今在本季主場最終戰要力拚回到季後挑戰賽的安全名單，兩隊本季過去4度交手國王拿下3勝。

戰神開賽氣勢不俗多點開花拉出16：9攻勢，不過國王在林書豪帶領下反撲也來得很快，戰神首節靠莫爾曼能裡能外獨攬10分，取得26：24些微優勢，林書豪2投2中外加4次罰球都沒失手，首節也有全隊最高8分進帳。

戰神次節靠麥卡倫、艾力克輪流得手，一度領先多達9分，打完上半場取得48：42領先，麥卡倫攻下全場最高15分。

易籃後，國王靠林書緯、簡祐哲輸出曾追到只剩2分差，不過莫爾曼此節飆進壓哨三分球，讓戰神依舊帶著73：65領先進入決勝節，他前三節就攻下來台新高27分。

戰神末節加足火力持續擴大差距，最多領先達26分，成功以勝利結束本季主場最終戰，不過張耕淯在倒數6分44秒防守曼尼高時重摔在地，以擔架被抬出場送醫檢查，傷勢仍待球團進一步公布。

戰神今5人得分超過雙位數，莫爾曼轟進6顆三分球拿下來台新高30分、另有15籃板，雷蒙恩挹注20分、4抄截，麥卡倫拿下18分、10助攻，艾力克17分、14籃板，丁聖儒10分進帳。

國王方面，林書豪繳全隊最高17分，不過外線4投0中，沃許本15分、11籃板，曼尼高板凳出發拿下14分。

林書豪。（記者王藝菘攝）林書豪。（記者王藝菘攝）

林書豪。（記者王藝菘攝）林書豪。（記者王藝菘攝）

林書豪。（記者王藝菘攝）林書豪。（記者王藝菘攝）

沃許本。（記者王藝菘攝）沃許本。（記者王藝菘攝）

麥卡倫（圖中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）麥卡倫（圖中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

丁聖儒。（記者王藝菘攝）丁聖儒。（記者王藝菘攝）

莫爾曼。（記者王藝菘攝）莫爾曼。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中