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中職》樂天再見失誤 味全力保排名第1

2025/04/16 21:33

馬傑森。（記者林正堃攝）馬傑森。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿游擊手馬傑森發生連失兩分的再見失誤，以4:5敗給味全龍，味全力保戰績排名第1。

樂天先發投手黃子鵬一開賽連續解決9名打者，包括3次三振，第4局味全率先上場的李凱威打出生涯第500支安打，張政禹創偷點成安打，郭嚴文再安打攻佔滿壘，還無人出局，黃子鵬連拿3個出局數力保不失分。

第5局味全蔣少宏四壞球上壘，郭天信也擊出生涯第500支安打，1出局攻佔一、二壘，但是下一棒的李凱威未能繼續安打，還打成雙殺打，味全再度無功而返。

第7局味全陳子豪安打，蔣少宏再度選到四壞球，這一次沒有讓機會溜走，2出局後郭天信擊出三壘打清空壘包，味全終止連續20局無得分，張政禹安打再下一城，取得3:0領先。

味全先發投手鋼龍今天達成中職生涯100場出賽，力投本季新高的7.2局，只被擊出5支安打，第8局留下一壘跑者退場，由陳冠偉接手，一上場投出四壞球，再被林立轟出追平比數的3分砲，使得鋼龍開季連續19局無失分中斷。

9局上樂天率先上場的林泓育打出直擊中外野全壘打牆的二壘打，觸擊推進到三壘，宋嘉翔安打攻下超前分，樂天4:3首度領先。

9局下樂天終結者陳柏豪一上場連投兩次四壞球，觸擊推進到二、三壘，2出局後吉力吉撈擊出游擊滾地球，馬傑森發生「火車過山洞」的失誤，味全連得2分結束比賽。

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