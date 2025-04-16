桌球世界盃》決勝時刻燈光攪局 林昀儒惜敗好友奧恰洛夫無緣16強

林昀儒。（資料照，取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年澳門世界盃桌球賽男單小組賽最後一戰，第4局在10:9聽牌下錯失3個局點，最終以局數1:3不敵世界排名25的德國名將奧恰洛夫，僅獲得分組第二，無緣晉級16強。

世界排名15的林昀儒生涯和奧恰洛夫交手以6勝3負佔上風，最近一次在去年的釜山世界團體錦標賽，小林也克服局數0:2落後，3:2演出大逆轉。

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林昀儒和奧恰洛夫首場都以4:0完封澳門小將陳梓賢，今天對決也形成PK盤。

首局，林昀儒在8:9落後下，反手發球搶攻、接發球擰拉得手，10:9率先聽牌，但隨後兩度被奧恰洛夫化解局點後，反倒以12:14讓出。

次局，林昀儒在開局2:3落後下，連續反手搶攻得手，打出一波7:2的強攻，9:5拉開比數，最終11:8扳回一城。

關鍵第3局，林昀儒在4平時連續正手發球搶攻得逞，取得7:4領先，但奧恰洛夫在暫停後連拿4分，以8:7反超，也逼出小林的暫停，小林在重回比賽後，連續反拍得手，9:8逆轉，但在打到丟士後仍以10:12失守。

第4局更是戲劇化，林昀儒克服開局3:6落後，以10:9先聽牌，奧恰洛夫雖然奮力化解兩個局點，並以12:11反超，但小林頂住壓力，用強力正手救回1個賽末點後，再度取得13:12領先，但就在奧恰洛夫回了一個擦網高球，小林準備正手扣殺時，現場燈光突然閃了一下。

最後主審裁定這分重打，小林心情也受到影響，隨後連丟3分，13:15飲恨。

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