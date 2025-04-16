晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球世界盃》決勝時刻燈光攪局 林昀儒惜敗好友奧恰洛夫無緣16強

2025/04/16 23:22

林昀儒。（資料照，取自ITTF官網）林昀儒。（資料照，取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年澳門世界盃桌球賽男單小組賽最後一戰，第4局在10:9聽牌下錯失3個局點，最終以局數1:3不敵世界排名25的德國名將奧恰洛夫，僅獲得分組第二，無緣晉級16強。

世界排名15的林昀儒生涯和奧恰洛夫交手以6勝3負佔上風，最近一次在去年的釜山世界團體錦標賽，小林也克服局數0:2落後，3:2演出大逆轉。

林昀儒和奧恰洛夫首場都以4:0完封澳門小將陳梓賢，今天對決也形成PK盤。

首局，林昀儒在8:9落後下，反手發球搶攻、接發球擰拉得手，10:9率先聽牌，但隨後兩度被奧恰洛夫化解局點後，反倒以12:14讓出。

次局，林昀儒在開局2:3落後下，連續反手搶攻得手，打出一波7:2的強攻，9:5拉開比數，最終11:8扳回一城。

關鍵第3局，林昀儒在4平時連續正手發球搶攻得逞，取得7:4領先，但奧恰洛夫在暫停後連拿4分，以8:7反超，也逼出小林的暫停，小林在重回比賽後，連續反拍得手，9:8逆轉，但在打到丟士後仍以10:12失守。

第4局更是戲劇化，林昀儒克服開局3:6落後，以10:9先聽牌，奧恰洛夫雖然奮力化解兩個局點，並以12:11反超，但小林頂住壓力，用強力正手救回1個賽末點後，再度取得13:12領先，但就在奧恰洛夫回了一個擦網高球，小林準備正手扣殺時，現場燈光突然閃了一下。

最後主審裁定這分重打，小林心情也受到影響，隨後連丟3分，13:15飲恨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中