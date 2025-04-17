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MLB》相隔376天重返投手丘！ 勇士火球男締造史上最狂紀錄

2025/04/17 07:42

史崔德回歸首秀表現不俗，但依舊吞下敗仗。（路透）史崔德回歸首秀表現不俗，但依舊吞下敗仗。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士火球男史崔德（Spencer Strider）在歷經手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）後相隔376天重返大聯盟，今天面對藍鳥他投出生涯第500K，不過最終在5局投球失掉2分，隊友也沒有給予火力支持的情況下吞敗。

本場比賽史崔德一共用了97顆球，最快球速來到97.9英里，主投5局送出5K失掉2分，在5局他用滑球三振掉巴傑爾（Addison Barger），締造生涯第500次三振，僅花334局就辦到這項紀錄，在至少一半場次是先發的投手中史上最快。

史崔德在3局遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）適時安打狙擊失掉1分，6局他再被小葛雷諾的陽春彈砲轟，那是小葛雷諾本季首轟，並在保送桑坦德（Anthony Santander）後被換下場結束今天的投球工作。後續球隊僅靠著菜鳥捕手鮑德溫（Drake Baldwin）的生涯首轟追回1分，終場勇士以1：3不敵藍鳥，史崔德吞下本季首敗。

賽後史崔德對於自己的本季首秀並不滿意：「我的工作不是靠著回歸來獲取關注，我不是這樣看待的，我是來幫助球隊的。」

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