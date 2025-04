MLB》道奇塞揚神獸克蕭復健賽好投！睽違229天登板3局飆2K無失分

克蕭。(資料照)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇3屆塞揚名投克蕭(Clayton Kershaw)今天正式在3A展開復健賽,先發主投3局沒有失分,送出2次三振。

37歲的克蕭因為在休賽季時動左腳趾以及左膝的手術,開季被放進60天傷兵名單中,最快可在5月中離開名單。上一次他登板已經是在去年8月31日,當時他面對響尾蛇僅投1局就退場。

克蕭今天在3A復健賽先發面對水手3A,首局1出局後被敲出一壘安打,但馬上用雙殺安全下庄。2局上演出3上3下,送出1次三振,3局上開局又是1K,儘管又被敲一壘安打,但克蕭不慌不忙再抓2人,結束今天投球任務。

克蕭此役先發3局用30球有22顆好球,被敲出2支安打,也送出2次三振,沒有失分,最快球速來到88.8英哩(約142.9公里)。

另外,目前也在進行復健賽的道奇前終結者菲利浦斯(Evan Phillips),此役也在9局登板關門,被敲1安無失分,最快球速飆到95.7英哩(約154公里)。

