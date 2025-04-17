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MLB》道奇塞揚神獸克蕭復健賽好投！睽違229天登板3局飆2K無失分

2025/04/17 08:06

克蕭。（資料照）克蕭。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇3屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）今天正式在3A展開復健賽，先發主投3局沒有失分，送出2次三振。

37歲的克蕭因為在休賽季時動左腳趾以及左膝的手術，開季被放進60天傷兵名單中，最快可在5月中離開名單。上一次他登板已經是在去年8月31日，當時他面對響尾蛇僅投1局就退場。

克蕭今天在3A復健賽先發面對水手3A，首局1出局後被敲出一壘安打，但馬上用雙殺安全下庄。2局上演出3上3下，送出1次三振，3局上開局又是1K，儘管又被敲一壘安打，但克蕭不慌不忙再抓2人，結束今天投球任務。

克蕭此役先發3局用30球有22顆好球，被敲出2支安打，也送出2次三振，沒有失分，最快球速來到88.8英哩（約142.9公里）。

另外，目前也在進行復健賽的道奇前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），此役也在9局登板關門，被敲1安無失分，最快球速飆到95.7英哩（約154公里）。

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