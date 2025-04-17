MLB》驚悚！一壘審遭強襲球直擊退場 大都會主帥：太嚇人了（影音）

溫德史塔特遭一壘平飛球擊中倒地。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天在與大都會一戰於10下靠著法蘭斯（Ty France）的再見安打以4：3擊敗大都會，不過在比賽中也發生意外插曲，一壘審溫德史塔特（Hunter Wendelstedt）被強襲球直擊頭部，所幸並無大礙。

事情發生在7局，當時雙城以3：0領先，大都會打者泰勒（Tyrone Taylor）擊出一壘平飛球，球不偏不倚地往溫德史塔特的頭上直擊，溫德史塔特也當場倒地，防護員見狀立刻上場，在經過緊急處置後溫德史塔特得以自行走下場，不過並未回歸。

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賽後大聯盟發表聲明，指出溫德史塔特正在接受額外的檢查，好消息是他的狀況良好，聯盟也將會持續觀察他的狀況。賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，他聽說溫德史塔特的狀態良好：「這太嚇人了。我在比賽一結束後就詢問他的狀況。每次你看到這種事情發生，都很驚悚。」、「所以我很高興他的狀態良好。為他祈禱。」

現年53歲的溫德史塔特在大聯盟已經執法28個賽季，他曾在2014年的世界大賽中擔任裁判。

Scary moment from todays Mets VS Cardinals game as 1B umpire Hunter Wendelstedt takes a 90mph baseball off the head pic.twitter.com/my7wGmfxFt — Paul （@PaulyMets） April 16, 2025

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