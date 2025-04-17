晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》驚悚！一壘審遭強襲球直擊退場 大都會主帥：太嚇人了（影音）

2025/04/17 08:05

溫德史塔特遭一壘平飛球擊中倒地。（美聯社）溫德史塔特遭一壘平飛球擊中倒地。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天在與大都會一戰於10下靠著法蘭斯（Ty France）的再見安打以4：3擊敗大都會，不過在比賽中也發生意外插曲，一壘審溫德史塔特（Hunter Wendelstedt）被強襲球直擊頭部，所幸並無大礙。

事情發生在7局，當時雙城以3：0領先，大都會打者泰勒（Tyrone Taylor）擊出一壘平飛球，球不偏不倚地往溫德史塔特的頭上直擊，溫德史塔特也當場倒地，防護員見狀立刻上場，在經過緊急處置後溫德史塔特得以自行走下場，不過並未回歸。

賽後大聯盟發表聲明，指出溫德史塔特正在接受額外的檢查，好消息是他的狀況良好，聯盟也將會持續觀察他的狀況。賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，他聽說溫德史塔特的狀態良好：「這太嚇人了。我在比賽一結束後就詢問他的狀況。每次你看到這種事情發生，都很驚悚。」、「所以我很高興他的狀態良好。為他祈禱。」

現年53歲的溫德史塔特在大聯盟已經執法28個賽季，他曾在2014年的世界大賽中擔任裁判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中