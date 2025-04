MLB》驚悚！一壘審遭強襲球直擊退場 大都會主帥：太嚇人了（影音）

溫德史塔特遭一壘平飛球擊中倒地。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雙城今天在與大都會一戰於10下靠著法蘭斯(Ty France)的再見安打以4:3擊敗大都會,不過在比賽中也發生意外插曲,一壘審溫德史塔特(Hunter Wendelstedt)被強襲球直擊頭部,所幸並無大礙。

事情發生在7局,當時雙城以3:0領先,大都會打者泰勒(Tyrone Taylor)擊出一壘平飛球,球不偏不倚地往溫德史塔特的頭上直擊,溫德史塔特也當場倒地,防護員見狀立刻上場,在經過緊急處置後溫德史塔特得以自行走下場,不過並未回歸。

賽後大聯盟發表聲明,指出溫德史塔特正在接受額外的檢查,好消息是他的狀況良好,聯盟也將會持續觀察他的狀況。賽後大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)表示,他聽說溫德史塔特的狀態良好:「這太嚇人了。我在比賽一結束後就詢問他的狀況。每次你看到這種事情發生,都很驚悚。」、「所以我很高興他的狀態良好。為他祈禱。」

現年53歲的溫德史塔特在大聯盟已經執法28個賽季,他曾在2014年的世界大賽中擔任裁判。

