MLB》道奇「日籍三本柱」牛棚練投！投教：像明年WBC日本隊春訓

大谷翔平牛棚練投，主帥羅伯斯緊盯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將與洛磯進行系列戰最終戰，大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希在賽前也輪流進牛棚練投；另外，總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪也談到明天經典賽相關問題，相當贊成子弟兵為國征戰。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，今天賽前，道奇「日籍三本柱」進牛棚練投，依序為佐佐木朗希、山本由伸與大谷翔平，3人投球數分別為27球、40球與14球。對此投手教練普萊爾（Mark Prior）還笑道：「這根本像是在為明年日本隊進行春訓一樣！」

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第六屆世界棒球經典賽將於2026年3月開打，日前洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）確定將以美國隊長身分出戰WBC。對此道奇總教練羅伯斯也表示：「這會是WBC史上最具象徵性的隊伍，他們想集結最強球員，而我們隊上也有很多頂尖選手，如果他們想參加，我會支持到底。」

另外，羅伯斯也談到大谷翔平今天的練投情況。大谷今天全程採固定式投球，投14球中包含四縫線速球、二縫線速球與指叉球，預計下次牛棚練投將於台灣時間20日進行，屆時強度會再提升。羅伯斯表示，大谷目前還沒投滑球，目前還需要一段時間。

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