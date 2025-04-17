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MLB》史上僅3人辦到！ 開季低迷的金鶯狀元郎滿貫砲寫紀錄（影音）

2025/04/17 08:37

哈勒戴。（美聯社）哈勒戴。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）開季表現不佳，不過今天他在面對守護者的比賽敲出一發滿貫砲，寫下罕見紀錄。

哈勒戴去年7月31日對藍鳥敲出的生涯首轟就是滿貫全壘打，今天他在2局面對守護者先發威廉斯（Gavin Williams）同樣也敲出一發滿貫全壘打，生涯第7轟出爐。大聯盟報導指出，在哈勒戴以前，史上僅有2位球員在生涯前7轟敲出2發滿貫砲，分別是1983年的 Fritzie Connally以及2001至2003年的Brian Roberts。

哈勒戴在近5場比賽遭遇17打數0安打的低潮，上場比賽對上左投艾倫（Logan Allen）更是直接沒有先發。今年哈勒戴的表現低迷，因此並未獲得全職先發角色，他有可能會在面對到左投時被板凳，在賽前他的打擊率僅有2成13，吞下12K，只選到1次四壞保送。

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