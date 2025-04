MLB》國民危險投球引爆大場面！ 海盜克魯茲滿貫砲甜蜜復仇（影音）

麥卡琴(左)差點被頭部觸身球後國民與海到兩隊板凳清空。(美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕海盜今天與國民在比賽中,因為國民後援投手羅培茲(Jorge López)對明星打者雷諾斯(Bryan Reynalds)投出觸身球後馬上對「海賊王」麥卡琴(Andrew McCutchen)投出頭部危險球,雙方出現板凳清空的大場面,而海盜克魯茲(Oneil Cruz)在同個半局馬上用生涯首發滿貫砲做出最好回應,幫助球隊以6:1擊敗國民。

兩隊先發左投本場比賽表現都很出色,國民帕克(Mitchell Parker)6局6K,僅被海盜狀元郎戴維斯(Henry Davis)敲出陽春全壘打失掉1分,海盜斐爾特(Bailey Falter)更是繳出7局無失分好投。

衝突發生在7局下半,國民派出羅培茲登板,但他先是連續被敲出2安後,因戴維斯的滾地球失掉1分,接著他在解決掉海伊斯(Ke'Bryan Hayes)後對雷諾斯投出觸身球,並在對決麥卡琴時直接投出頭部近身球,隨後雙方板凳清空,羅培茲也被驅逐出場。

麥卡琴(左)差點被頭部觸身球砸中。(美聯社)

在衝突過後,麥卡琴面對緊急登板的薩拉札(Eduardo Salazar)選到四壞保送,下棒的克魯茲也沒有浪費時間,鎖定第一球內角球,以高達105.2英里的擊球初速,敲出生涯第一發的滿貫全壘打,賽季第三轟出爐也將比賽定調,終場海盜以6:1擊敗國民,系列賽4戰取得2勝1敗優勢。

