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MLB》國民危險投球引爆大場面！ 海盜克魯茲滿貫砲甜蜜復仇（影音）

2025/04/17 09:14

MLB》國民危險投球引爆大場面！ 海盜克魯茲滿貫砲甜蜜復仇（影音）麥卡琴（左）差點被頭部觸身球後國民與海到兩隊板凳清空。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天與國民在比賽中，因為國民後援投手羅培茲（Jorge López）對明星打者雷諾斯（Bryan Reynalds）投出觸身球後馬上對「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）投出頭部危險球，雙方出現板凳清空的大場面，而海盜克魯茲（Oneil Cruz）在同個半局馬上用生涯首發滿貫砲做出最好回應，幫助球隊以6：1擊敗國民。

兩隊先發左投本場比賽表現都很出色，國民帕克（Mitchell Parker）6局6K，僅被海盜狀元郎戴維斯（Henry Davis）敲出陽春全壘打失掉1分，海盜斐爾特（Bailey Falter）更是繳出7局無失分好投。

衝突發生在7局下半，國民派出羅培茲登板，但他先是連續被敲出2安後，因戴維斯的滾地球失掉1分，接著他在解決掉海伊斯（Ke'Bryan Hayes）後對雷諾斯投出觸身球，並在對決麥卡琴時直接投出頭部近身球，隨後雙方板凳清空，羅培茲也被驅逐出場。

麥卡琴（左）差點被頭部觸身球砸中。（美聯社）麥卡琴（左）差點被頭部觸身球砸中。（美聯社）

在衝突過後，麥卡琴面對緊急登板的薩拉札（Eduardo Salazar）選到四壞保送，下棒的克魯茲也沒有浪費時間，鎖定第一球內角球，以高達105.2英里的擊球初速，敲出生涯第一發的滿貫全壘打，賽季第三轟出爐也將比賽定調，終場海盜以6：1擊敗國民，系列賽4戰取得2勝1敗優勢。

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