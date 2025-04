MLB》「法官」賈吉關鍵超前轟助洋基3連勝！施密特歸隊5.2局失3分

賈吉。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與皇家系列戰最終戰,隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)上演猛打賞,更在比賽後段平手局面,敲出關鍵超前轟,幫助洋基以4:3力克皇家,完成系列戰橫掃收下3連勝。

皇家開賽就先靠著資深強打捕手培瑞茲(Salvador Perez)敲安先持得點,但洋基3局下靠著沃爾普(Anthony Volpe)二壘安打一棒逆轉,4局下貝林傑(Cody Bellinger)補上二壘安打再下一城,洋基3:1領先皇家。

洋基先發投手施密特(Clarke Schmidt)今傷癒歸隊迎來本季初登板,5局上又被皇家拿下2分遭追平,6局上解決2人後投出保送退場。此役施密特投5.2局用73球有46顆好球,被敲出4支安打,投出2次三振與2次保送,失掉3分,防禦率4.76。

7局下洋基首名打者輪到賈吉,前面已經敲出2安打的他,這回他逮中皇家右投施萊伯(John Schreiber)的失投速球,敲出中外野方向超前陽春砲,本季第7轟幫助洋基再度超前比分,終場也順利奪勝,完成系列戰橫掃。

Aaron Judge goes deep to give the Yankees the lead! pic.twitter.com/HcQ864UFNA