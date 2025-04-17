MLB》「法官」賈吉關鍵超前轟助洋基3連勝！施密特歸隊5.2局失3分

賈吉。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與皇家系列戰最終戰，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）上演猛打賞，更在比賽後段平手局面，敲出關鍵超前轟，幫助洋基以4：3力克皇家，完成系列戰橫掃收下3連勝。

皇家開賽就先靠著資深強打捕手培瑞茲（Salvador Perez）敲安先持得點，但洋基3局下靠著沃爾普（Anthony Volpe）二壘安打一棒逆轉，4局下貝林傑（Cody Bellinger）補上二壘安打再下一城，洋基3：1領先皇家。

請繼續往下閱讀...

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）今傷癒歸隊迎來本季初登板，5局上又被皇家拿下2分遭追平，6局上解決2人後投出保送退場。此役施密特投5.2局用73球有46顆好球，被敲出4支安打，投出2次三振與2次保送，失掉3分，防禦率4.76。

7局下洋基首名打者輪到賈吉，前面已經敲出2安打的他，這回他逮中皇家右投施萊伯（John Schreiber）的失投速球，敲出中外野方向超前陽春砲，本季第7轟幫助洋基再度超前比分，終場也順利奪勝，完成系列戰橫掃。

Aaron Judge goes deep to give the Yankees the lead! pic.twitter.com/HcQ864UFNA — MLB （@MLB） April 17, 2025

賈吉今天3打數3安打，包含1支全壘打，另選到1次保送，本季他的打擊三圍是誇張的.409/.519/.803，攻擊指數1.322。

施密特。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法