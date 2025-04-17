MiLB》年僅19歲的打擊天才！ 道奇德保拉猛轟滿貫砲（影音）

德寶拉。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇19歲大物德保拉（Josue De Paula）今天在高階1A的比賽敲出滿貫砲，幫助球隊以10：5擊敗紅人高階1A。

年僅19歲的德保拉是道奇農場第3號大物，僅次於百大新秀排名第1的佐佐木朗希以及排名第28的拉辛（Dalton Rushing）。在百大新秀排名第38的德保拉，在打擊與力量兩項打者評價都獲得球探60分的高分，總體有著55分的好評。

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今天德保拉擔任球隊先發3棒指定打擊，單場5打數2安打，包含1發滿貫全壘打灌進4分打點，選到1次四壞保送吞下1次三振，賽後打擊率上升到2成43，攻擊指數高達0.945。

德保拉是前NBA球星馬布里（Stephon Marbury）以及前NBA球員泰菲爾（Sebastian Telfair）的表弟，出生於布魯克林，隨後搬到多明尼加，並在2022年被道奇以39萬7500美元簽約金以國際自由球員身份網羅，他被認為是近年來道奇農場當中打擊最成熟的球員，擁有絕佳的選球與擊球初速，有機會成為大聯盟單季30轟以上的打者。

Josue De Paula （MLB No. 37） GRAND SLAM!



Six of the @Dodgers prospect's nine knocks for the High-A @greatlakesloons this season have gone for extra bases. pic.twitter.com/YpgExNOZY3 — MLB Pipeline （@MLBPipeline） April 17, 2025

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