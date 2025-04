MiLB》年僅19歲的打擊天才！ 道奇德保拉猛轟滿貫砲（影音）

德寶拉。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇19歲大物德保拉(Josue De Paula)今天在高階1A的比賽敲出滿貫砲,幫助球隊以10:5擊敗紅人高階1A。

年僅19歲的德保拉是道奇農場第3號大物,僅次於百大新秀排名第1的佐佐木朗希以及排名第28的拉辛(Dalton Rushing)。在百大新秀排名第38的德保拉,在打擊與力量兩項打者評價都獲得球探60分的高分,總體有著55分的好評。

今天德保拉擔任球隊先發3棒指定打擊,單場5打數2安打,包含1發滿貫全壘打灌進4分打點,選到1次四壞保送吞下1次三振,賽後打擊率上升到2成43,攻擊指數高達0.945。

德保拉是前NBA球星馬布里(Stephon Marbury)以及前NBA球員泰菲爾(Sebastian Telfair)的表弟,出生於布魯克林,隨後搬到多明尼加,並在2022年被道奇以39萬7500美元簽約金以國際自由球員身份網羅,他被認為是近年來道奇農場當中打擊最成熟的球員,擁有絕佳的選球與擊球初速,有機會成為大聯盟單季30轟以上的打者。

Josue De Paula (MLB No. 37) GRAND SLAM!



Six of the @Dodgers prospect's nine knocks for the High-A @greatlakesloons this season have gone for extra bases. pic.twitter.com/YpgExNOZY3