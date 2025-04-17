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MLB》洋基火球新人王傷勢復原受挫！牛棚大將「千層麵」傳好消息

2025/04/17 10:24

希爾。（資料照）希爾。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今天賽前公布一些傷兵消息，火球新人王希爾（Luis Gil）傷勢復原進度緩慢，將延後開始投球訓練；而後援火球男「千層麵」羅艾西加（Jonathan Loáisiga），已經開始進行復健。

希爾上季奪下美聯新人王，不過休季因右肩闊背肌嚴重拉傷，至少要關機停止投球6週，最快可能6月才能復出。原本希爾預計將於本週展開投球訓練，但布恩透露，MRI檢查顯示他的傷勢恢復緩慢，需要更多時間才能進行下一階段的復健。

「這是傷勢癒合程度的問題，恢復程度必須達到大概80%左右。啟動投球訓練有一定的評估標準，目前一切都照著預期走，只是我們還需要大約10天時間。」布恩表示。

另一方面，牛棚右投羅艾西加則傳出好消息，他在去年5月接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）後，現在已經展開復健，今天也完成首次Live BP（實戰投打訓練），總共投20球。

洋基今天結束與皇家的系列戰，接下來將前往坦帕作客光芒，羅艾西加預計隨隊，還會再進行至少2次Live BP，之後就有望開始在小聯盟投復健賽，「他已經維持很好的狀態一段時間了，我對他的進展感到滿意。」布恩說道。

羅艾西加。（資料照）羅艾西加。（資料照）

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