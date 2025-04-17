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NBA附加賽》赫爾羅38分率熱火下剋上公牛 將與老鷹拚季後賽老八

2025/04/17 10:06

赫爾羅（上籃者）率領熱火擊敗公牛，將與老鷹爭奪東部第8種子。（美聯社）赫爾羅（上籃者）率領熱火擊敗公牛，將與老鷹爭奪東部第8種子。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕赫爾羅（Tyler Herro）攻下全場最高38分，熱火全隊繳出49.4％投籃命中率，終場以109：90擺平公牛，南灘大軍將與老鷹爭奪東部第8種子，拚最後季後賽機會。

熱火與公牛堪稱老冤家，兩隊連3年在附加賽碰頭，熱火在過去2季都靠著淘汰公牛晉級，2022-23年賽季更締造「老八傳奇」，一路闖進總決賽，最終才敗給金塊。

儘管熱火少了J.巴特勒（Jimmy Butler），例行賽3次對戰都輸，讓外界覺得公牛有機會在此次對戰扳回一城，但南灘大軍火力全開，上半場就繳出58.7％高投籃命中率，赫爾羅8次出手全進拿23分，A.威金斯貢獻12分，艾德巴約有11分，全隊傳出21次助攻，公牛攻守都不如人，熱火兩節打完以71：47大幅領先。

熱火在第三節手感降溫，32投8中只拿17分，但公牛也沒好到哪，在追分階段的攻勢零星，只有36.8％的投籃命中率，第四節也始終找不到準星，一直在20分左右的差距，勝負毫無懸念。

赫爾羅拿38分，A.威金斯（Andrew Wiggins）20分、9籃板，艾德巴約（Bam Adebayo）15分、12籃板，米契爾（Davion Mitchell）15分。

公牛吉迪（Josh Giddey）的25分最佳，C.懷特（Coby White）17分居次，伍切維奇（Nikola Vucevic）17分、16籃板，但最終還是以19分差吞敗，宣告本季提前打包。

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