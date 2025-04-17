MLB》教士無懼傷病困擾穩居龍頭寶座！ 創隊史主場最狂紀錄

教士開季穩居龍頭寶座。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士在今天以4：2擊敗小熊，主場戰績是傲人的12勝1敗，此外，本季教士戰績來到15勝4敗，寫下隊史前19場的最佳戰績，同時也是自1998年以來的國聯最佳。

考量到教士隊開季遭遇的傷病困擾，這樣的紀錄更是得來不易，大聯盟報導提到，教士陣中理論上最好的26人名單，目前大概有超過四分之一都在傷病名單當中，其中新星梅里爾（Jackson Merrill）以及明星柯朗沃斯（Jake Cronenworth），以及頂替梅里爾鎮守中外野的Brandon Lockridge都因傷缺陣。

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球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）直言：「這是整個團隊獲勝的方式，每個人都在激勵彼此。」

本季教士補強的先發投手皮維塔（Nick Pivetta）表現相當出色，他在今天先發6局僅失1分，賽季防禦率只有1.57，在主場3戰先發防禦率更是低到只有0.45，今天是他首次在主場失分。

先前教士締造主場11連勝，寫下隊史最長紀錄，也是自1900年以來大聯盟第四長的紀錄，儘管在昨天終止，但教士馬上在今天討回來。主帥席爾特（Mike Shildt）表示：「我們在比賽中的每個階段都打得很好。很好的系列賽。很棒的主場系列賽。」

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