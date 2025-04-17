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MLB》前一天才知道要上場 大都會菜鳥談大聯盟初體驗

2025/04/17 10:51

哈根曼今天迎來大聯盟初登板。（路透）哈根曼今天迎來大聯盟初登板。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天與雙城進行3連戰最終戰，最終在延長賽以3比4輸球，此戰大都會28歲大齡「菜鳥」投手哈根曼（Justin Hagenman）迎來大聯盟初體驗，賽後他受訪提到第一次在大聯盟投球，表示很好玩。

哈根曼今天二局下一壘有人時，就被換上來投球，而他也沒有辜負教練團期待，送出兩次三振、讓對方打出一次高飛球接殺，順利完成這局投球。

總計本場哈根曼投了3.1局，用了50球被擊出3支安打，並且送出了4次三振，他在五局下一出局二壘有人時被換下場，不過接續的布托（Jose Butto）未能守住這分，也讓哈根曼帳面上有一分責失。

賽後哈根曼表示，在大聯盟投球很好玩，這是他所期待的一切，甚至比期待還要更高，他也透露，當他順利解決第一位打者時，就對自己開始有信心可以繼續投下去。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也稱讚哈根曼今天的表現，表示喜歡他的投球節奏，並且完成了教練團交給他的任務。

實際上哈根曼的家人今天也到現場觀賽，對此哈根曼特別感謝他的家人，因為不知道這會不會是唯一一次出場機會，很高興家人們可以親眼看到他比賽。

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