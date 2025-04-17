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MLB》南韓巨星李政厚雙安超火燙！費城人強投諾拉失7分遭巨人打爆

2025/04/17 11:16

李政厚。（法新社）李政厚。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人作客費城人4連戰第3戰，南韓巨星李政厚單場雙安，持續維持開季火燙手感；而巨人打線也讓費城人明星強投諾拉（Aaron Nola）吃足苦頭，5.1局就丟掉7分，終場以11：4大勝。

李政厚今擔任先發第3棒中外野手，首局就敲安幫助巨人先馳得點，之後巨人更是開啟一連串猛攻，讓費城人強投諾拉第一局就丟掉4分。不過1局下費城人靠著滿壘選到2次保送追回2分，4局下哈波（Bryce Harper）敲出2分砲，本季第4轟幫助費城人追平。

然而5局上巨人又開啟攻勢，1出局後李政厚敲出二壘安打，查普曼（Matt Chapman）適時安打又超前。6局下諾拉抓下1出局後瞬間擠成滿壘退場，接替登板的魯伊茲（José Ruiz）再投保送，又被李政厚敲出高飛犧牲打，讓諾拉單局再掉2分。7局上巨人單局再灌4分，奠定勝基。

李政厚此役5打數敲出2安打，包含本季第10支二壘安打，另貢獻2分打點，本季打擊三圍.338/.395/.647，攻擊指數1.042。

巨人明星左投雷伊（Robbie Ray）先發4局被敲6安包含1轟，送出8次三振與5次保送，失掉4分；後援右投崔維諾（Lou Trivino）中繼2局飆2K無失分，拿下本季首勝。而費城人強投諾拉今5.1局被敲9安，送出8K與4BB，丟掉7分有6分責失，吞下本季第4敗，開季1勝難求，賽後防禦率6.65。

諾拉。（路透）諾拉。（路透）

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