MLB》大谷翔平開轟後遭貝茲界外球擊中！ 逗趣表情全都錄（影音）

Shohei Ohtani was trying to enjoy his home run on the bench when a Mookie Betts foul ball came his direction



Shohei and Austin Barnes' reactions were priceless, luckily neither were hurt pic.twitter.com/aBdYHap2gQ — MLB （@MLB） April 17, 2025

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平在今天首局首打席開轟，寫下生涯第900安里程碑，而在開轟過後他遭到貝茲（Mookie Betts）界外球擊中，跟捕手巴恩斯（Austin Barnes）的逗趣反應也被攝影機捕捉下來。

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大谷翔平在首局開轟後，球隊打了一整輪，他單局就敲出2支安打，打下2分打點。在首打席的全壘打出爐後，他回休息室跟巴恩斯談笑風生，想不到此時貝茲的界外球竟直接往道奇休息是飛去，兩人都做出閃避的姿勢，而球正巧不偏不倚打中大谷翔平的背部，不過在被擊中後大谷翔平並無大礙，還有餘裕向打擊區上的貝茲做出本季出現的保養品廣告開轟慶祝姿勢。

大谷翔平首局的全壘打擊球初速來到111英里，飛行距離達448英尺，這是他在道奇主場敲出第8支445英尺以上的全壘打，是自《Statcast》啟用以來最多的紀錄，比第二名還多5支。

大谷翔平本季第6轟是他生涯第900安。（路透）

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