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MLB》左右手各一發！水手金手套鐵捕單場雙響 生涯100轟達陣

2025/04/17 12:14

羅里今天單場雙響砲，達成生涯百轟里程。（法新社）羅里今天單場雙響砲，達成生涯百轟里程。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天與紅人進行3連戰第2戰，此戰陣中金手套捕手羅里（Cal Raleigh）單場雙響砲，達成生涯百轟里程，而終場水手也以5比3擊敗對手。

羅里今天五局站在左打擊區敲出本場第一支全壘打，咬中一顆紅中卡特球，把球轟出右外野打牆，七局上他站在右打擊區，轟出了一發左外野陽春砲，上演單場雙響的同時，也完成了生涯第100轟里程。

今年開季前夕，羅里與水手達成6年1.05億美元的延長合約，在簽下大約後羅里持續火力輸出，包含今天比賽，近5戰敲出了5發全壘打。

總計羅里用了482場比賽達成生涯百轟，《美聯社》報導指出，這是水手隊史第二快達成這項里程的選手，第一名為傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），他用了470場完成百轟。

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