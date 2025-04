MLB》左右手各一發！水手金手套鐵捕單場雙響 生涯100轟達陣

羅里今天單場雙響砲,達成生涯百轟里程。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕水手今天與紅人進行3連戰第2戰,此戰陣中金手套捕手羅里(Cal Raleigh)單場雙響砲,達成生涯百轟里程,而終場水手也以5比3擊敗對手。

羅里今天五局站在左打擊區敲出本場第一支全壘打,咬中一顆紅中卡特球,把球轟出右外野打牆,七局上他站在右打擊區,轟出了一發左外野陽春砲,上演單場雙響的同時,也完成了生涯第100轟里程。

今年開季前夕,羅里與水手達成6年1.05億美元的延長合約,在簽下大約後羅里持續火力輸出,包含今天比賽,近5戰敲出了5發全壘打。

總計羅里用了482場比賽達成生涯百轟,《美聯社》報導指出,這是水手隊史第二快達成這項里程的選手,第一名為傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez),他用了470場完成百轟。

