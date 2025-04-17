MLB》道奇火球男本季初登板也被打爆！與洛磯強投共寫史上最慘紀錄

米勒。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與洛磯系列戰最終戰，雙方先發投手都表現相當不理想，也寫下史上首見的難堪紀錄。

洛磯先發投手是2023年與球團續簽2年2000萬美元合約的明星右投馬奎茲（Germán Márquez），他首局首打席就遭大谷翔平砲轟，之後更是讓道奇打了10個人次，投0.2局被敲6安包含2轟，丟掉7分退場。

請繼續往下閱讀...

道奇今天派出春訓首戰被強襲球打中頭部的火球男米勒（Bobby Miller）先發，這也是他的本季初登板。他在1局上也就被敲3支安打先掉1分，雖然道奇下半局馬上幫他打7分，但他在3局下又一口氣挨2轟狂丟5分，差點把領先搞砸，最終3局投完被敲8安失6分退場。

根據《OptaSTATS》指出，道奇洛磯兩邊先發投手，今天合計只投3.2局，就被敲出多達14支安打，包含4發全壘打，失掉13分自責分，自1913年自責分正式納入美聯與國聯統計數據後，從未有任何大聯盟比賽的先發投手，在投如此少的局數下，還同時被打這麼多安打、丟這麼多自責分並挨這麼多轟。

道奇5局下靠著帕赫斯（Andy Pages）得點圈適時安打再添加1分，5局打完以8：6暫時領先洛磯。

馬奎茲。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法