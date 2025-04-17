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NBA附加賽》戴維斯、湯普森合砍50分率獨行俠淘汰國王 與灰熊爭第8種子

2025/04/17 12:40

A.戴維斯與K.湯普森合轟50分。（法新社）A.戴維斯與K.湯普森合轟50分。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠今在附加賽踢館國王，A.戴維斯（Anthony Davis）、K.湯普森（Klay Thompson）合轟50分，聯手率隊以120：106拿下勝利，將在週六與灰熊爭取西部季後賽最後一張門票。

去年打進總冠軍賽的獨行俠本季將當家球星東契奇（Luka Doncic）送到湖人，在陣容震盪下厄文（Kyrie Irving）又因膝蓋傷勢賽季報銷，例行賽以39勝43敗作收，排在西部第10名，今在附加賽首戰對決第9名的國王，爭取保住季後賽一線生機，本季3度交手都由沙加緬度大軍獲勝。

戴維斯要率領人手不足的獨行俠突圍，此役還分擔不少控球任務，國王首節在德羅森（DeMar DeRozan）9分帶領下取得29：27的優勢，不過次節攻守失序，獨行俠在K.湯普森單節飆進4顆三分球獨得16分以及戴維斯也有8分貢獻下，打出44：19的狂暴攻勢，上半場結束取得71：48的領先。

國王易籃後展開反擊，德羅森再度跳出來，單節12投7中挹注15分，助隊在末節開始前追到81：99，不過獨行俠決勝節穩定輸出，K.湯普森持續在外線放冷箭，也讓心灰意冷的地主球迷都紛紛提前離場。

戴維斯今攻下全隊最高27分、另有9籃板，K.湯普森5顆三分球挹注23分，華盛頓（P.J. Washington）與替補上陣的威廉斯（Brandon Williams）都有17分演出。

德羅森今砍國王最佳33分、另有7籃板，拉文（Zach LaVine）20分、9助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）手感不佳，13投5中貢獻11分、13籃板。

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