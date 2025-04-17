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MLB》大谷翔平怪力轟！ 道奇打擊大戰中險勝、系列賽橫掃洛磯

2025/04/17 13:07

大谷翔平敲出本季第6轟與生涯900安。（美聯社）大谷翔平敲出本季第6轟與生涯900安。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇、洛磯系列戰最終戰形成打擊大戰，終場道奇以8：7險勝洛磯取得系列橫掃，分區戰績14勝6敗持續追趕教士隊，道奇日籍球星大谷翔平今天5打數敲出2安打，包含本季第6轟，進帳2分打點。

道奇火球男米勒（Bobby Miller）在今天進行本季初登板，首局他就因串聯安打失掉首分，不過下個半局道奇更狠，面對前明星投手馬奎茲（Germán Márquez）打超過一輪，讓他僅投0.2局就失7分退場，球隊瞬間取得7：1大幅領先。

道奇的領先優勢在3局幾乎被米勒消耗殆盡，他遭到托利亞（Michael Toglia）滿貫彈轟炸，莫尼亞克（Mickey Moniak）追加一發陽春砲讓比分瞬間來到1分差。道奇在5下帕赫斯（Andy Pages）的安打追加保險分，洛磯則是在7上靠法默（Kyle Farmer）滾地球再次追到7：8一分。

9局道奇推出終結者史考特（Tanner Scott），他連飆2K後被布查德（Sean Bouchard）敲安，但馬上三振掉麥馬翰（Ryan McMahon），收下本季第6次救援成功。

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