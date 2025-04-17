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MLB》大谷翔平生涯900安是超大號全壘打！道奇記者盼再創隊史新猷

2025/04/17 13:20

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以8：7擊敗洛磯，日本巨星大谷翔平敲出首局首打席全壘打，本季第6轟出爐。美媒《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）也期盼，大谷再創隊史新紀錄。

大谷翔平今天5打數敲出2安打，首局首打席鎖定洛磯明星右投馬奎茲（Germán Márquez）的紅中彈指曲球，敲出右外野方向陽春砲，擊球初速111英哩（約178公里），飛行距離448英呎，本季第6轟出爐，同時大谷在大聯盟生涯900安里程碑也達陣。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷加入道奇後，已經打出12支飛行距離達445英呎以上的全壘打，比道奇隊史其他球員還要多2轟。《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞也發文讚嘆，或許大谷在10年合約內，真的有機會把球轟出外野看台之外。

不過要在道奇球場敲出「場外彈」並非易事，史上僅5位球員、共6次達成此壯舉，現役只有教士的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與當時效力馬林魚的史坦頓（Giancarlo Stanton）達成過。而大谷個人最遠一轟，是在2023年6月30日創下的493英呎；至於在道奇最遠轟則是2023年7月21日的473英呎。

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