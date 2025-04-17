桌球世界盃》激戰7局擊退奧運女單銅牌早田希娜 鄭怡靜驚險挺進8強

鄭怡靜大戰7局後力退日本名將早田希娜，殺進女單8強。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天在2025年澳門世界盃桌球賽女單16強賽，決勝局在9:10落後下，驚險化解1個賽末點後，以4:3擊退世界排名第6的日本名將早田希娜，連兩年挺進8強，也是碩果僅存的台灣選手，下一輪將遭遇世界球后孫穎莎和奧地利女將波卡諾娃的勝方。

世界排名11的鄭怡靜過去和早田交手雖以3勝6負居下風，但最近一次在今年亞洲杯，鄭怡靜以3:2力退早田，中止對戰3連敗。

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今天雙方首局就展現激烈攻防，鄭怡靜在7:9落後下，連續偷長球得手，10:9先聽牌，但早田隨後連拿2分，11:10反超，關鍵時刻，鄭怡靜連得3分，13:11先馳得點。

鄭怡靜乘勝追擊，一路壓制早田，隨後又以11:8、11:5連下兩局，取得局數3:0領先。

去年巴黎奧運奪下女單銅牌的早田，第4局起放手一搏，11:6先追回1局。第5局雙方再度展開激戰，早田在8:9落後下連追2分再度聽牌，鄭怡靜化解局點後以11:10反超並逼出賽末點，但早田正手回擊驚險化解後，最終以17:15艱苦拿下。

第6局，早田在開局0:2落後下如有神助，打出一波10:0猛攻，11:4扳回一城，也將鄭怡靜逼進決勝局。

決勝局高潮迭起，鄭怡靜在開局5:1、7:3領先下，被早田步步進逼以10:9反超，決勝時刻，早田正手搶攻出界，鄭怡靜逃過1個賽末點後絕處逢生，隨後連續正手搶攻得手，12:10贏得這場史詩般的戰役，也取得對戰2連勝。

男單方面，遞補參賽的馮翊新以7:11、9:11、10:12、8:11不敵世界排名第3的日本一哥張本智和，無緣晉級8強，驚奇之旅畫下句點。

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