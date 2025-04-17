世壯運》Garmin找陳念琴當女力代表 比昨天進步就是最好運動精神

世壯運Garmin找陳念琴當女力代表。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕為實踐全民運動與終生健康的承諾，Garmin 作為第十屆2025雙北世界壯年運動會官方贊助商，攜手賽會鼓勵全民踏出健康第一步，透過科技助力，無論年齡或背景，只要願意開始，就能開啟充滿能量與自信的生活樣貌，而奧運國手陳念琴也將做為正「念」女力代表分享一路破繭蛻變成為嶄新自己的心路歷程。

陳念琴在去年巴黎奧運奪下女子66公斤級銅牌，今年為適應新的組織、賽制，她持續調整，上個月先參與斯特蘭國際拳擊賽，她「越級打怪」挑戰女子70公斤級摘金，而她日前在WB盃出賽，選擇改打65公斤級，以銅牌作收，連續兩站國際賽都有獎牌入袋。

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對陳念琴而言，運動不只是競技場上的成績，更是一種自我對話與身心平衡的修練，她曾經在黑暗中掙扎，仍堅持用汗水與意志力不放棄自己，最終找到一線光明，也希望藉由自己的故事成為別人的一道光，她說：「最大的改變來自心態，現在的我更懂得享受比賽，並感恩每一位對手。要戰勝自己的關鍵是不斷反思，在重新審視自己的過程中，找到適合自己的節奏，每一天都比昨天更進步，就是最好的運動精神。」

為迎接 2025 雙北世界壯年運動會，Garmin 自 5 月 5 日至 5 月 31 日推出系列限定活動，號召全民以運動應援選手、實踐健康生活，還有機會獲得限犀牛盾磁吸水壺。

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