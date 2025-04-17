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經典賽》日、韓11月舉辦強化試合！南韓教頭警戒道奇「日籍三本柱」

2025/04/17 14:08

柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕為備戰2026年世界棒球經典賽，日本職棒NPB今天舉辦記者會宣布，日本武士隊將於11月15、16日在東京巨蛋與南韓隊進行強化試合。南韓總教練柳志炫也在記者會上特別點名，要警戒道奇「日籍三本柱」。

今天包含日職會長榊原定征、日本隊監督井端弘和、韓國棒球協會KBO會長許龜淵以及南韓總教練柳志炫都出席記者會。井端弘和與柳志炫都紛紛表示，經典賽將集結世界各國超級巨星，也希望能組成最強國家隊。

日前小組賽分組出爐，日本與南韓將於C組碰頭，柳志炫直言：「日本隊有很多優秀的選手，像是大谷翔平，他是世界級球星，還有山本由伸、佐佐木朗希；捕手部分，甲斐拓也也非常出色，必須好好分析他們會如何應戰。」

井端弘和則表示，這次強化試合相當重要，比如在適應投球計時器上，這將會是很好的學習經驗，同時也能觀察大聯盟以外的選手在球季過後的成長幅度，非常具有意義。而談到交手南韓，井端弘和也說，南韓在2023年亞冠賽與去年12強賽，都給日本帶來不小的麻煩，「雖然只是強化試合，但我們還是會堅持以勝利為目標。」

今天道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪也公開表示，相當支持旗下球星為國征戰經典賽，對此井端弘和再次強調：「從早上開始我就覺得這是非常振奮的消息，大谷絕對是我們希望能加入的選手，如果他能健康地結束這個球季，並參加明年WBC，那將是非常值得感激的事情。」

道奇今天在系列戰橫掃洛磯，大谷敲出本季第6轟、達成大聯盟生涯900安里程碑。賽後被問及有關經典賽的問題，大谷表示如果自己能入選國家隊是很光榮的事，「但我也得拿出該有的成績，今年必須全力以赴，專注在球季，然後在看休季情況做打算。」

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