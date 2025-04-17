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經典賽》太謙虛！ 大谷翔平表態想打經典賽：首先要能被選上

2025/04/17 14:09

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平在今天敲出本季第6轟，幫助球隊橫掃洛磯拿下3連勝，賽後他提及世界棒球經典賽的話題，並一如既往地講出相當謙遜的回答。

大谷翔平在2023年第五屆經典賽率領日本武士奪冠並獲得MVP，當時他在最終打席三振當時的美國隊長楚奧特（Mike Trout）的畫面仍被認為是棒球界最經典的場景之一。楚奧特已經宣布將參加2026年經典賽，此外今年的美國隊長則換成「法官」賈吉（Aaron Judge），大谷翔平的隊友貝茲（Mookie Betts）也表達了參賽意願。

大谷翔平今天賽後被問到是否願意參賽時謙虛地表示：「像我之前說的，如果能被選上是莫大的榮耀。首先，我必須在今年表現上，包含成績與整體狀態，都拿出足以被選上的水準。我要先全力專注於這個球季，然後再看看休賽季會怎樣發展。」

日媒《體育報知》提到，過去曾被大聯盟球星冷落的世界棒球經典賽，如今已成為各大球星爭相參與的盛會，大谷提到：「至今為止有很多很出色的選手出戰，不只美國，其他國家的好手也都很棒。能在那樣的舞台比賽，對我來說是很特別的時刻。從小我就一直夢想能在那個舞台出賽，所以我對上一屆參賽的感想是，真的覺得非常值得、很開心。」

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