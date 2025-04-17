晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》克服心魔復仇國王 K.湯普森：希望為達拉斯這座城市帶來希望

2025/04/17 14:46

K.湯普森。（美聯社）K.湯普森。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕K.湯普森（Klay Thompson）今在附加賽首戰忘掉去年一分未得的陰霾，拿下23分幫助獨行俠淘汰國王，賽後如釋重負表示，很高興舊地重遊能克服心魔。

K.湯普森去年效力勇士時在西部附加賽面對當時也是排名第9的國王，K.湯普森上場32分鐘，10投0中一分未得，成為此役最大戰犯，這場比賽也是他效力勇士的最後一役。

今年再度來到沙加緬度，K.湯普森已改披獨行俠戰袍，他今在次節大顯神威5投5中，飆進4顆三分彈，獨得16分，幫助打完首節落後2分的獨行俠在此節打出44：19的一波流奠定勝基，此役11投8中，包括5顆三分球，以23分、5籃板、2助攻作收，正負值31是全隊最佳。

對於上季以低迷手感畫下句點，K.湯普森表示，「當你的賽季以那麼糟的方式收尾，自然會想要站出來證明大家是錯的，這是人的本性，我今天開賽時在防守端、爭搶籃板上做得不錯，手感也隨之而來。我知道我去年最後一戰在這座球場的表現很差，但我試圖忘記那一切，也在第二節把握住機會。」

K.湯普森表示，獨行俠經過跌宕起伏的賽季，重要戰力厄文（Kyrie Irving）又因膝蓋傷勢賽季報銷，「但我們還是很努力想要保住季後賽希望，在這個時間點還有球打是一種特權，我希望我們帶給達拉斯這座城市一些希望，把好表現延續到下一場面對灰熊的比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中