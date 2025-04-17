NBA》克服心魔復仇國王 K.湯普森：希望為達拉斯這座城市帶來希望

K.湯普森。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕K.湯普森（Klay Thompson）今在附加賽首戰忘掉去年一分未得的陰霾，拿下23分幫助獨行俠淘汰國王，賽後如釋重負表示，很高興舊地重遊能克服心魔。

K.湯普森去年效力勇士時在西部附加賽面對當時也是排名第9的國王，K.湯普森上場32分鐘，10投0中一分未得，成為此役最大戰犯，這場比賽也是他效力勇士的最後一役。

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今年再度來到沙加緬度，K.湯普森已改披獨行俠戰袍，他今在次節大顯神威5投5中，飆進4顆三分彈，獨得16分，幫助打完首節落後2分的獨行俠在此節打出44：19的一波流奠定勝基，此役11投8中，包括5顆三分球，以23分、5籃板、2助攻作收，正負值31是全隊最佳。

對於上季以低迷手感畫下句點，K.湯普森表示，「當你的賽季以那麼糟的方式收尾，自然會想要站出來證明大家是錯的，這是人的本性，我今天開賽時在防守端、爭搶籃板上做得不錯，手感也隨之而來。我知道我去年最後一戰在這座球場的表現很差，但我試圖忘記那一切，也在第二節把握住機會。」

K.湯普森表示，獨行俠經過跌宕起伏的賽季，重要戰力厄文（Kyrie Irving）又因膝蓋傷勢賽季報銷，「但我們還是很努力想要保住季後賽希望，在這個時間點還有球打是一種特權，我希望我們帶給達拉斯這座城市一些希望，把好表現延續到下一場面對灰熊的比賽。」

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