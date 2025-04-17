全中運舉重》「小巨人」何偉竣三破全國青少男紀錄 首秀為台南地主摘金

何偉竣三破全國青少男紀錄為台南地主強勢摘金。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台南全國中等學校運動會舉重賽事今日提前登場，首度參戰的大內國中「小巨人」何偉竣一鳴驚人，不但勇奪國男組49公斤金牌，而且抓舉85公斤、挺舉101公斤和總和186公斤，三項全都再度改寫自己保持的全國青少男紀錄，為地主強勢討得好彩頭。

被譽為「舉重巨物」的何偉竣，正是去年連兩屆全中運三破大會紀錄女將何盈禕的弟弟，由於去年還未滿14歲，這位國三生直到本屆全中運才首度登場，「真的會緊張，早上5點多就醒了，還好賽前又去補眠半小時。」何偉竣還透露，以前出賽比較沉悶，前奧運國手的教練陳涵彤要求他上台時振臂怒吼一下，從國二開始用這方式激勵自己，「好像蠻有用的，大聲吼完後就比較不會緊張。」

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何偉峻今年3月青年盃才締造抓舉80公斤、挺舉100公斤和總和180公斤這三項全國青少男紀錄，如今台南全中運主場再接再厲，光抓舉就比大會紀錄多出12公斤，雖然挺舉挑戰105公斤失手，仍挾懸殊優勢摘下生涯第一面全中運金牌，賽後他說：「滿意抓舉的表現，這次全中運目標就是跟自己挑戰，平常訓練挺舉最重103公斤，所以才會想突破，沒成功有點可惜。」

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