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全中運游泳》吳亮昀挑戰50仰5連霸 台南在地泳將主場強勢出擊

2025/04/17 15:37

吳亮昀。（台南市體育局提供）吳亮昀。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台南全國中等學校運動會本週登場，吳亮昀、李姵萱、吳祐嘉以及台美混血新秀吳兆騏等在地游泳好手，迫不及待府城古都主場出擊，而吳亮昀更準備挑戰50公尺仰式的5連霸壯舉。

家裡就住在歸仁水野游泳池旁的吳亮昀，從幼稚園跟著姐姐在池邊玩水，5歲時被教練林義仁相中指導，逐漸嶄露頭角，還破了全國12歲組紀錄，不過林義仁透露：「其實他小時候有點學習障礙，但是特別有耐性，別人學一兩次就會了，他可能要多花好幾倍時間，卻非常專心投入，因此反而基礎訓練比別人更加紮實。」

吳亮昀110年全中運國男組，就包辦50、100和200公尺仰式3面金牌，112年全中運不僅再度橫掃3金，50、100仰更破大會紀錄。目前就讀長榮女中、「萬花叢中一點綠」的他，去年10月巴林麥納麥世界中學生運動會也於拿手50仰挾26秒37鍍金，如今全中運再出發，更有信心連續5屆制霸。

吳亮昀表示，雖然自112年全中運50仰游出25秒81後，成績一度陷入瓶頸，期許以戰養戰提升狀態，順勢突破更上層樓，「去年有陣子動作跑掉，現在還在調整。而且教練也同意，升大學後可能會換個訓練環境，看看能否帶來幫助。」

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